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Насколько велика, высока и глубока Земля?

03.01.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Насколько велика, высока и глубока Земля?

Земля — третья планета от Солнца и пятая по величине планета в Солнечной системе. По размерам ее превосходят только газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Но среди планет земного типа в нашей системе ей нет равных. Земля больше, чем Меркурий, Венера и Марс. 
Радиус, диаметр и окружность
Радиус Земли на экваторе составляет 6378 км, согласно Всемирной геодезической системе, которая является стандартом, используемым в картографии и навигации. Однако Земля не совсем сфера. Вращение планеты делает ее выпуклой в районе экватора. Экваториальный диаметр составляет 12 756 км, но диаметр от полюса до полюса равен 12 710 км — разница 46 км.
Экваториальная окружность Земли составляет около 40 075 км. Однако меридиональная окружность — от полюса до полюса — всего 39 930 км. Такая форма, вызванная уплощением на полюсах, называется сплющенным сфероидом.
Плотность, масса и объем
По данным НАСА, плотность Земли составляет 5513 грамма на кубический сантиметр. Наша планета — самая плотная в Солнечной системе из-за ее металлического ядра и скалистой мантии. Юпитер, который в 318 раз массивнее Земли, менее плотный, потому что он состоит из газов, таких как водород.
Масса Земли составляет 6,6 секстиллиона тонн (5,9222 × 10 в 24 степени килограммов). Ее объем — около одного триллиона кубических километров.
Общая площадь поверхности Земли составляет 510 миллионов квадратных километров. Около 71 % приходится на воду и 29 % занимает суша.
Самая высокая и самая низкая точки
Гора Эверест — самое высокое место на Земле. Она возвышается над уровнем моря на высоту 8848 м. Но самая высокая точка Земли, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА), — это гора Чимборасо в Андах в Эквадоре. Несмотря на то что Чимборасо на 3048 м ниже (относительно уровня моря), чем Эверест, эта гора удалена в космос на 2073 м больше из-за экваториальной выпуклости планеты.
Самой низкой точкой на Земле, по данным НОАА, является Бездна Челленджера (Challenger Deep), расположенная в Марианской впадине в западной части Тихого океана на глубине около 11 034 м ниже уровня моря.

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Метки:  велика, высока, глубока, Насколько

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