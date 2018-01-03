Насколько велика, высока и глубока Земля?

Земля — третья планета от Солнца и пятая по величине планета в Солнечной системе. По размерам ее превосходят только газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Но среди планет земного типа в нашей системе ей нет равных. Земля больше, чем Меркурий,... Подробнее