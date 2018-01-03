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Магнитные полюса Земли меняются местами

03.01.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Наука о вероятности смены полюсов и сроках этого события.

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Метки:  магнитные, меняются, местами, Полюса

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