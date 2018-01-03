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Магнитные полюса Земли меняются местами
03.01.2018 Что от нас скрывали
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Наука о вероятности смены полюсов и сроках этого события.
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03.01.2018 Что от нас скрывали
Наука о вероятности смены полюсов и сроках этого события.
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