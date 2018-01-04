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У берегов Бельгии обнаружена подлодка времен Первой мировой войны

04.01.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

У берегов Бельгии обнаружена подлодка времен Первой мировой войны

Недалеко от побережья Бельгии обнаружена германская подводная лодка, затонувшая во время Первой мировой войны. Внутри подлодки находятся останки 23 человек, которые погибли после того, как она подорвалась на мине. 
Подводные лодки типа UB II достигали в длину 27 метров, в ширину – 6 метров.
Найденная исследователями подлодка находится на глубине 30 метров. Она лежит под углом 45 градусов.

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Две торпедных трубы подлодки оказались разрушены. Нижняя труба была нетронутой и закрытой.
Подводная лодка за сто лет обросла наростами и водорослями. На ней также видны части рыболовных сетей.

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