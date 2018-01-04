Ушаков. Адмирал Божьей милостью



«Военная приемка. След в истории» посвящен 200-летию памяти великого русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова. Мы представим реконструкцию новаторских идей, разработанных и внедренных в боевую практику легендарным и непобедимым адмиралом: вместе с яхтсменами воссоздадим хитрости тактического маневрирования на море, а с историками артиллерии проведем военную приемку пушки времен Ушакова, установив ее на знаменитые «ушаковские качели». Для знакомства со стихией адмирала отправимся в морской поход на историческом паруснике 18 века, покажем зрителям эксклюзивные подводные съемки турецкого корабля, потопленного эскадрой Ушакова в Керченском проливе.

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