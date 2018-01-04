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Слившиеся галактики на фото Хаббла

04.01.2018 Части света   Нет комментариев

Слившиеся галактики на фото Хаббла

Телескоп Хаббла порадовал фотографией слившихся галактик. Деликатная гладь в далёком космосе на самом деле является намного более турбулентной и активной, чем кажется.  Хорошим примером тому является космический объект известный под обозначением IRAS 14348-1447. Это не что иное, как две спиральные галактики слившиеся в единое целое. Во время таких галактических взаимодействий обычно происходит интенсивная вспышка звездообразования. И с виду кажущаяся спокойная галактика на самом деле представляет собой гигантский сверхактивный «комок».

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Как же слились эти галактики в единое целое. Они медленно приближались друг к другу, пока их сила гравитации не притянула их так близко, что они столкнулись и превратились в одно целое – огромную и яркую галактику.

Представленная здесь фотография была сделана передовой камерой для наблюдений Advanced Camera for Surveys (ACS), установленная на борту космической обсерватории имени Хаббла.

Объект IRAS 14348-1447 расположен на расстоянии более миллиарда световых лет от нас. Это один из самых известных ультра ярких инфракрасных галактических объектов.

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Метки:  галактики, Слившиеся, Хаббла

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