Слившиеся галактики на фото Хаббла

Как же слились эти галактики в единое целое. Они медленно приближались друг к другу, пока их сила гравитации не притянула их так близко, что они столкнулись и превратились в одно целое – огромную и яркую галактику.

Представленная здесь фотография была сделана передовой камерой для наблюдений Advanced Camera for Surveys (ACS), установленная на борту космической обсерватории имени Хаббла.

Объект IRAS 14348-1447 расположен на расстоянии более миллиарда световых лет от нас. Это один из самых известных ультра ярких инфракрасных галактических объектов.