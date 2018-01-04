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Слившиеся галактики на фото Хаббла
04.01.2018 Части света
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Телескоп Хаббла порадовал фотографией слившихся галактик. Деликатная гладь в далёком космосе на самом деле является намного более турбулентной и активной, чем кажется. Хорошим примером тому является космический объект известный под обозначением IRAS 14348-1447. Это не что иное, как две спиральные галактики слившиеся в единое целое. Во время таких галактических взаимодействий обычно происходит интенсивная вспышка звездообразования. И с виду кажущаяся спокойная галактика на самом деле представляет собой гигантский сверхактивный «комок». :
Как же слились эти галактики в единое целое. Они медленно приближались друг к другу, пока их сила гравитации не притянула их так близко, что они столкнулись и превратились в одно целое – огромную и яркую галактику.
Представленная здесь фотография была сделана передовой камерой для наблюдений Advanced Camera for Surveys (ACS), установленная на борту космической обсерватории имени Хаббла.
Объект IRAS 14348-1447 расположен на расстоянии более миллиарда световых лет от нас. Это один из самых известных ультра ярких инфракрасных галактических объектов.
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