Пандора с близкого расстояния

Пролет мимо этой луны был успешно выполнен две недели назад. В рамках данного сближения камерами «Кассини» были сделаны снимки поверхности Пандоры. При этом, особое внимание уделялось кратерам спутника.

Ученые миссии сообщают, что в рамках этого пролёта им удалось получить отменные кадры высокого разрешения. Кадры были сделаны с расстояния 40 000 километров от поверхности спутника. Изучая полученные изображения, ученые смогли рассмотреть 300-метровые структуры на поверхности спутника диаметром 80 километров.

Складывается такое ощущение, что кратеры на Пандоре покрыты особым материалом, обеспечивая более гладкую поверхность, чем у губкообразного Гипериона, другой небольшой луны Сатурна. Любопытные углубления и горные хребты, как оказалось, характерны для обоих небольших спутников Сатурна.