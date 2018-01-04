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Пандора с близкого расстояния

04.01.2018 Части света   Нет комментариев

Пандора с близкого расстояния

Как выглядят кратеры небольшого спутника Сатурна — Пандоры с близкого расстояния? Для того, чтобы выяснить этот вопрос, Американское Космическое Агентство NASA послало свой автоматизированный космический корабль «Кассини» наведаться в окрестности Пандоры. 

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Пролет мимо этой луны был успешно выполнен две недели назад. В рамках данного сближения камерами «Кассини» были сделаны снимки поверхности Пандоры. При этом, особое внимание уделялось кратерам спутника.

Ученые миссии сообщают, что в рамках этого пролёта им удалось получить отменные кадры высокого разрешения. Кадры были сделаны с расстояния 40 000 километров от поверхности спутника. Изучая полученные изображения, ученые смогли рассмотреть 300-метровые структуры на поверхности спутника диаметром 80 километров.

Складывается такое ощущение, что кратеры на Пандоре покрыты особым материалом, обеспечивая более гладкую поверхность, чем у губкообразного Гипериона, другой небольшой луны Сатурна. Любопытные углубления и горные хребты, как оказалось, характерны для обоих небольших спутников Сатурна.

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Метки:  близкого, Пандора, расстояния

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