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В небе над Оклахома-Сити появилась группа НЛО

05.01.2018 НЛО   Нет комментариев

В небе над Оклахома-Сити появилась группа НЛО

Множество очевидцев стали свидетелями появления группы НЛО в небе над городом Оклахома-Сити. Интересно, что объекты появлялись постепенно. Сначала два объекта, затем еще два и все четыре выстроились в некую фигуру похожую на созвездие.

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Эти НЛО появились 18 сентября, а на следующий день в этом же городе ночью наблюдали появление похожих светящихся объектов.


Оклахома-Сити — крупнейший город и столица штата Оклахома, административный центр округа Оклахома.

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Метки:  Группа, Оклахома-Сити, появилась

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