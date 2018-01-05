В небе над Оклахома-Сити появилась группа НЛО

Множество очевидцев стали свидетелями появления группы НЛО в небе над городом Оклахома-Сити. Интересно, что объекты появлялись постепенно. Сначала два объекта, затем еще два и все четыре выстроились в некую фигуру похожую на созвездие.Множество очевидцев... Подробнее