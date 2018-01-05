-
В небе над Оклахома-Сити появилась группа НЛО
05.01.2018 НЛО
-
Множество очевидцев стали свидетелями появления группы НЛО в небе над городом Оклахома-Сити. Интересно, что объекты появлялись постепенно. Сначала два объекта, затем еще два и все четыре выстроились в некую фигуру похожую на созвездие. :
Эти НЛО появились 18 сентября, а на следующий день в этом же городе ночью наблюдали появление похожих светящихся объектов.
Оклахома-Сити — крупнейший город и столица штата Оклахома, административный центр округа Оклахома.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии