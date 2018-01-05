Наводнения в Нигере

Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, большинство смертельных случаев зарегистрировано в столице Ниамее, где стихией были уничтожены более 11 тыс. домов.

От непогоды серьезно пострадали также город Досо на юго-востоке страны, Тиллабери — на западе и центрально-южные районы Маради и Зиндер. Восстановление после катастрофических дождей обещает быть продолжительным.

Наводнения привели к гибели около 16 тыс. голов крупного рогатого скота и около 12 тыс. гектаров урожая сельскохозяйственных культур, говорится в сообщении ООН.

Нигер, население которого составляет 17 млн человек, регулярно сталкивается с нехваткой продовольствия, вызванной засухой, а также сильными наводнениями.