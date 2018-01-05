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Наводнения в Нигере

05.01.2018 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнения в Нигере

Наводнения, вызванные тремя месяцами проливных дождей в Нигере, унесли жизни по меньшей мере 54 человек. Свои дома в результате стихийного бедствия были вынуждены покинуть около 200 тыс. человек.

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Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, большинство смертельных случаев зарегистрировано в столице Ниамее, где стихией были уничтожены более 11 тыс. домов.

От непогоды серьезно пострадали также город Досо на юго-востоке страны, Тиллабери — на западе и центрально-южные районы Маради и Зиндер. Восстановление после катастрофических дождей обещает быть продолжительным.

Наводнения привели к гибели около 16 тыс. голов крупного рогатого скота и около 12 тыс. гектаров урожая сельскохозяйственных культур, говорится в сообщении ООН.

Нигер, население которого составляет 17 млн человек, регулярно сталкивается с нехваткой продовольствия, вызванной засухой, а также сильными наводнениями.

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Метки:  наводнения, Нигере

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