Реклама

Gallery

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1387231201_thumb_filadel-fiiyskiiy-eksperiment-i-superoruzhie 1403007662_thumb_lunaciya-ili-sinodicheskiiy-mesyac_3 1407575341_ufo-lirika-popytka-shutki-yumora_1 1398879181_Podvig-tankistov-Odin-KV-protiv-22-nemeckih-tankov 1403751422_Gobustan-Puteshestvie-v-mir-predkov_16 WW1-FRANTZ ADAM 1408689181_Zagadka-zhizni-na-Zemle

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

«ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ». Земля до начала времени 2 Часть » ПРОБУЖДЕНИЕ»

05.01.2018 Важные   Нет комментариев

 

Пред идущий фильм рассказывает какая плоская земля новые доказательства 2017 года, апрель, этот фильм отступление от темы, он включает очень интересные догадки. Речь пойдет о правильном питании, нашей медицине, о смерти, мельком упоминания о Петре Первом и других известных личностей.

:

От автора: Мысли, изучения, цитирования, выводы …. Плоская Земля, безсмертие, цель и смысл жизни и другое … Рассуждения на темы… В видео использованы материалы: Глава из книги Владимира Шемшука «Возвращение Рая на Землю» — Внедрение смерти на Землю Иллюстрации живописца Гюндуза Агаева. Земля плоская, доказательства аргументы и факты видео

Наиболее важные темы раскрыты в этой категории Важные

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...

Похожие сообщения:

?>