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От автора: Мысли, изучения, цитирования, выводы …. Плоская Земля, безсмертие, цель и смысл жизни и другое … Рассуждения на темы… В видео использованы материалы: Глава из книги Владимира Шемшука «Возвращение Рая на Землю» — Внедрение смерти на Землю Иллюстрации живописца Гюндуза Агаева. Земля плоская, доказательства аргументы и факты видео

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