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Купол Плоской Земли как карантинный барьер для жителей диска либо ФЕРМЫ, которых ожидает ЖАТВА

05.01.2018 Важные   Нет комментариев

 

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Еще одно видео о том какая плоская земля, фото из космоса, новые достоверные факты. Есть так же упоминания о том, что существует карта плоской земли в высоком разрешении, но конечно об этом умалчивается везде и только через ютуб мы можем наблюдать на искаженные фото из космоса, на которых дорисовывают, а где то и простым копированием дополняют круглую землю. Наиболее важные темы раскрыты в этой категории Важные

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