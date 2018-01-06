Индия, Бангладеш, Непал, Пакистан страдают от наводнений и оползней

ИНДИЯ

В результате наводнений и оползней в этом сезоне муссонных дождей в Индии погибли 2066 человек, 239 человек получили ранения, 47 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По данным правительства, Индии в штате Бихар погибли 514 человек, в Западной Бенгалии — 290 человек, в штате Гуджарат — 281 человек, в штате Ассам — 160 человек, в штате Уттар-Прадеш — 118 человек, в штате Махараштра — 144 человека.

От наводнений пострадали более 33 миллионов человек в 25 штатах, были затоплены более 4,6 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий. 293 773 домов были уничтожены или значительно повреждены, еще 786 786 домов были повреждены частично. Наводнения в августе в Индии стали сильнейшими за 10 лет.

БАНГЛАДЕШ

Сильные дожди и последующие за ними наводнения и оползни с начала июня стали причиной гибели 335 человек в этом сезоне дождей, еще 86 человек получили травмы. От наводнений и оползней пострадали более 8 миллионов человек. Более 150 тысяч домов было уничтожено, около 700 тысяч здания были повреждены.

НЕПАЛ

В Непале жертвами наводнений и оползней в этот сезон дождей стали 222 человек, 115 человек были ранены, 52 человек числятся пропавшими без вести. Пострадали 1,7 миллионов человек. Чуть более 65 тысяч домов было уничтожено.

ПАКИСТАН

В Пакистане с начала июня жертвами муссонных дождей стали 172 человека, еще 167 были ранены. Большинство смертей были связаны с ударами током во время паводков. Несмотря на большое число погибших, серьезные наводнения и разрушения обошли страну стороной.