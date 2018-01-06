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Млечный Путь оказался необычной галактикой
06.01.2018 Что от нас скрывали
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Нашу Галактику считают довольно обычной для своих размеров и структуры – однако новый обзор «близнецов» Млечного Пути показал, что он выделяется среди них низкой активностью галактик-спутниц.
Рассказывая о нашем «звездном доме», часто подчеркивают, что живем мы у ничем не выдающейся звезды на периферии самой обыкновенной спиральной галактики с балджем – уплотнением в окрестностях активного центра. «Мы используем Млечный Путь и его окружение для исследования абсолютно всего, – говорит астрофизик из Йельского университета Марла Геха (Marla Geha). – Каждый год выходят сотни работ о темной материи, космологии, образовании звезд и галактик, – авторы которых ориентируются на нашу Галактику, как на типичный случай. Однако может быть, что Млечный Путь – исключение». В статье, опубликованной в Astrophysical Journal, Марла Геха и ее коллеги проанализировали данные обзора Satellites Around Galactic Analogs (SAGA), посвященного изучению достаточно крупных галактик, подобных Млечному Пути, а также их окружению – галактикам-сателлитам поменьше, подобно нашим соседям, таким как Большое и Малое Магеллановы облака. Авторы отмечают, что если окружение нашей Галактики достаточно спокойно и незаметно, то у большинства других крупных галактик сателлиты проявляют высокую активность и рождают новые молодые звезды в приличном темпе. Пока что обзор SAGA охватил лишь восемь галактик, подобных Млечному Пути, и 14 их сателлитов. Необходимые для работы данные по еще 13 малым галактикам удалось получить благодаря ранее проведенным наблюдениям, а еще 11 ожидают уточнения и дополнения. Пока же ученые изучили информацию по 27 галактикам-сателлитам, в 26 из которых отметили продолжающееся звездообразование. Для сравнения, такую активность демонстрируют лишь около 40 процентов из примерно 30 сателлитов Млечного Пути. «Наша работа ставит Млечный Путь в более широкий контекст, – поясняет одна из авторов исследования, астрофизик из Стэнфордского университета Риза Векслер (Risa Wechsler). – Обзор SAGA принесет нам новое понимание и процесса формирования галактик, и природы темной материи». Планируется, что в ближайшие пару лет SAGA соберет данные по 25 галактикам-«аналогам» Млечного Пути, расположенным в пределах 130 млн световых лет, а к концу своей работы – хотя бы по 100. :
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