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Тайна сокровищ короля Лобенгулы
07.01.2018 Что от нас скрывали
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Эта история началась в первой половине XIX века посреди жаркой саванны, где ныне раскинулось государство Зимбабве. Тогда в Южной Африке происходили бурные события, связанные с расширением владычества зулусов под руководством легендарного вождя Чаки.
Многочисленные племена Черного континента сражались с португальцами, англичанами, бурами, но чаще и охотнее всего — друг с другом.
Зулусы, приходя на новые земли, часто вырезали всех мужчин и мальчиков, так что многие племена бежали от них, используя, в свою очередь, ту же тактику. Такой «эффект домино» был распространен очень широко и привел не только к масштабным переселениям, но и к консолидации государств, расположенных даже довольно далеко от центра событий.
Один из лучших военачальников Чаки, Мзиликази, со своим кланом матабеле двигался на запад, захватывая поселки и сея ужас. Однако после поражения в войне с бурами Трансвааля в 1837 году матабеле отошли на гористую территорию, лежащую между реками Лимпопо и Замбези. Подчинив силой местные племена, они основали новое государство Матабелеленд.
В 1868 году властителем матабеле стал король Лобенгула, сменивший на троне своего отца, славившегося непомерной жестокостью и считающегося величайшим военным лидером Южной Африки после Чаки. Лобенгула, конечно, не подходил под определение «просвещенного государя», но все же в своей среде слыл человеком довольно миролюбивым, ценящим «радости жизни».
Согласно сохранившимся описаниям, Лобенгула был высокого роста и мощного телосложения, весил около 120 кг, питался в основном говядиной и просяным пивом, имел более двадцати жен.
А за его спиной тенью следовал человек, который впоследствии сыграл немаловажную роль в истории сокровищ короля. Джон Джекобе, королевский секретарь, был личностью выдающейся. Полукровка, унаследовавший «белую» кровь от потерпевшего кораблекрушение европейца, был выброшен матерью на улицу еще ребенком.
На улицах Йоханнесбурга его подобрали миссионеры и определили в приют. Смышленый светлокожий мальчуган приглянулся пастору Эсселену, который забрал его с собой в Европу, дабы дать духовное образование. О годах учебы в голландской семинарии Джон впоследствии старался не вспоминать. Однако во время проведения своих афер представлялся порой пастором эфиопской церкви.
После долгих странствий по Африке, во время которых Джекобе продавал алмазы, занимался мелким мошенничеством и пару раз посидел в тюрьме, он попал в Матабелеленд. Хитрый и предприимчивый молодой человек сумел преподнести Лобенгуле все свои достоинства: свободное владение английским и голландским языками, несколькими африканскими диалектами, знание грамоты, счета и элементарных экономических и дипломатических норм. Королю нужен был человек, способный вести переговоры с европейцами, которые в те времена активно осваивали Африку.
Богатый край, которым правил Лобенгула, всегда привлекал европейцев. Они готовы были платить золотом за определенные привилегии в добыче полезных ископаемых. И с некоторых пор к нему в Булавайо — так называлась столица, где у короля была резиденция из нескольких хижин, — зачастили белые торговцы, «инглези», как называли их туземцы. Они привозили королю богатые дары, а взамен просили разрешить им свободно передвигаться по стране и добывать золото в любых местах. Более того, они предлагали Лобенгуле вообще отдать его страну под защиту могущественной английской королевы.
Незваные гости представлялись посланниками Сесила Джона Родса — якобы наместника королевы Виктории в Южной Африке. В действительности Родс был авантюристом с солидными связями, который отправился на Черный континент с твердым намерением нажиться на алмазных спекуляциях и немало преуспел в этом.
13 марта 1888 года Сесил Родс и его партнер Чарльз Радд основали знаменитую алмазную компанию De Beers. Захватить и колонизировать земли матабеле, славившиеся богатыми недрами и прекрасным климатом, — таково было намерение Родса. А потому он снова и снова посылал к Лобенгуле своих переговорщиков.
Король чувствовал: дело нечисто, но в то же время понимал, что долго сопротивляться настояниям англичан он не сможет. Речь шла лишь о цене, по которой он должен был сдать свои владения. И в октябре 1888 года Лобенгула подписал договор, согласно которому Родс и Радд приобретали полное право на добычу всех полезных ископаемых в Матабелеленде. Взамен король получил тысячу ружей, военный катер и ежемесячное содержание в 100 фунтов стерлингов.
Вскоре, разобравшись, Лобенгула начал протестовать и пытался расторгнуть договор. Тщетно. Два года спустя король получил любезное письмо от королевы Виктории. В нем было сказано, что в Матабеле начинается переселение белых колонистов, а «Британской Южно-Африканской компании» поручается поддерживать в этой стране порядок, создать администрацию, полицию и военную охрану, строить железные дороги, прокладывать телеграфные линии, следить за торговлей.
Началось бурное строительство. Пашни и луга аборигенов уничтожались. Скот обрекался на гибель, а население — где добровольно, а где и силой — было привлечено к строительным работам.
Теперь Лобенгула думал лишь о том, как сохранить от разграбления свои личные богатства. А то, что он был сказочно богат, не подвергалось сомнению. Для хранения лишь небольшой части своих сокровищ он заказал в Европе два массивных сейфа. В казну вождя стекалась хорошая рента от алмазодобывающих фирм. Сам монарх унаследовал от своих предков приличные запасы дорогостоящей слоновой кости, которые утроил в период своего правления. Немало было необработанных алмазов и драгоценных украшений.
В феврале 1893 года Лобенгула собрал крупный отряд, порядка полутора тысяч человек, состоящий из воинов и рабов. С их помощью погрузил все свои богатства на три десятка фургонов и отправился на северо-запад от своей столицы, предположительно в горы на территории современной Анголы, где рабы закопали мешки с богатствами.
Чтобы скрыть все следы земляных работ, была произведена серия взрывов. Все деревья в округе были сожжены, а камни выкорчеваны. Местность засеяли кукурузой, чтобы стереть все возможные ориентиры. А для пущей надежности колдун племени, он же личный лекарь короля, заколдовал клад, чтобы никто чужой не смог его найти.
Когда же все работы были окончены и можно было возвращаться обратно, отряд бойцов, поджидавший рабов за перевалом, перебил всех, кто мог указать место клада. Лишь четверо знали место, где закопаны сокровища. Это был сам Лобенгула, его брат, лекарь-колдун и секретарь Джон Джекобс.
Вскоре после возвращения произошел показавшийся поначалу курьезным случай. Между поселениями англичан Тули и Виктория было украдено 10 км телеграфного кабеля — медную проволоку аборигены использовали как украшения. Виновных из племени машона довольно быстро нашли, но, когда они кабель вернули, им разрешили откупиться от тюрьмы рогатым скотом.
Все бы ничего, но машона испокон веков были вассалами матабеле и передавать скот без разрешения короля не могли. Лобенгула послал своих воинов проучить соседнее племя, но в ходе экзекуции те зарвались и убили нескольких белых. Началась так называемая Матабельская война.
И хотя матабеле обладали тысячей ружей и уймой патронов, пользоваться ими они не умели. Стреляли они не в цель, а строго вверх, надеясь, что таким образом призывают на свою сторону духов. В результате белые поселенцы полностью взяли страну под свое управление. Матабелеленд стал частью колониальной империи Родса, которую так и назвали — Родезия.
Через шесть месяцев после кровавого захоронения клада Лобенгулы англичане осадили Булавайо, разбили отряды короля и сожгли здесь все дотла. Но среди горящих хижин они не смогли найти легендарных сокровищ. Сам король спасся бегством, его преследовали до самой реки Замбези. Но начался сезон дождей, и конница англичан увязла в грязи.
Лобенгула вместе со своими приближенными уходил от преследователей пешком. Они были сломлены физически и морально. В стычке с белыми погиб его брат. Затем беглецов начала косить оспа, от которой умер и колдун. В январе 1894 года умер и сам Лобенгула — то ли от оспы, то ли от какого-то яда.
Из всех, кто был на поляне с сокровищами, остался в живых только Джон Джекобс. Не тронула его и оспа. Он сдался британцам, попал в тюрьму, но судить его не стали, а выслали в Трансвааль в качестве политического беженца.
В 1906 году, когда войны на юге Африки отгремели, Джекобс, влачащий жалкое существование в ЮАР, решил собрать группу авантюристов для того, чтобы отыскать сокровища своего бывшего босса. На границе их задержали и доставили к наместнику провинции Баловале, который с пристрастием допросил Джекобса. В байку о желании вернуться в родные края из-за гнетущей ностальгии наместник не поверил. Самого же искателя кладов выслал из страны и отобрал его кошелек.
Но бывший секретарь не сдавался и через пару лет снарядил новую экспедицию, уговорив четырех немецких бизнесменов отправиться на поиски клада. Были наняты носильщики. Экспедиция двинулась вдоль Замбези, но почти с самого начала ее преследовали неудачи. Один за другим от неизвестной болезни умерли почти все аборигены-носильщики, затем два немецких бизнесмена.
Будучи вне себя от возмущения, спутники Джекобса то пытались его усовестить, то жестоко били. Но ничего не помогло — бывший секретарь не стал выдавать тайну, и экспедиция вынуждена была повернуть назад. На обратном пути их снова задержали и допросили. Кладоискатели рассказали о безуспешных поисках сокровищ. Джекобс признался, что обманул партнеров, но сделал это только после того, как подслушал их разговор. Говорили же они якобы о том, что собираются убить своего проводника, когда найдут клад.
Третий поход оказался для упрямого секретаря последним. Не спасла даже маскировка под сафари. Джекобс окончательно восстановил против себя власти Зимбабве, и его упекли на пару месяцев за решетку. После чего окончательно выслали в ЮАР без права возвращения. Там он и коротал свой век. Нужно сказать, прожил Джекобс немало — 105 лет.
Но поиски сокровищ с тех пор не прекращались. Вообще-то, формальным владельцем ненайденного клада считалась «Британская Южно-Африканская компания», и, чтобы начать поиски, требовалось получить ее разрешение. Так и сделал некий молодой англичанин по имени Сидней Уилсон. Разрешение ему было выдано с условием, что лишь треть обнаруженных сокровищ может достаться кладоискателю, остальная часть — компании.
О месте клада Уилсон узнал от смотрителя тюрьмы, в которую когда-то был заключен Джекобс. Но смотритель, видимо, соврал или вообще не имел точных сведений о кладе. Так или иначе, но после многодневных поисков Уилсон возвратился с пустыми руками.
А тем временем сокровищами Лобенгулы заинтересовались власти немецкой колонии в Южной Африке. Они всерьез подумывали об организации экспедиции в район, где предположительно находился клад, собрали довольно подробное досье и задокументировали рассказ Джона Джекобса.
Начавшаяся Первая мировая война помешала немцам осуществить этот план. Но именно он подвигнул на поиски еще одного кладоискателя. На этот раз майора Южно-Африканской разведывательной службы Джона Ляйпольдта. Заполучив досье, он так увлекся идеей поиска сокровищ, что, не дослужив до пенсии, в 1920 году на старой повозке проехал всю Юго-Западную Африку и добрался до Анголы. Там его задержали и выдворили из страны.
На следующий год он снова отправился по тому пути, где когда-то прошел обоз с сокровищами короля Лобенгулы. Перед походом он даже отыскал Джекобса, чтобы уточнить местонахождение клада. Впадающий в маразм мулат дал ему какие-то координаты, отправив амбициозного майора в дебри Анголы. Наконец экспедиция добралась до поляны — предположительного места захоронения драгоценного груза. В центре лежал большой камень, на деревьях были видны какие-то подозрительные знаки. Увы, раскопки ничего не дали.
Но упорный майор позже возвращался туда снова и снова. В последний раз — в 1930 году — с майором прибыла большая группа рабочих. Они вырыли глубокие ямы. Стенки одной из них неожиданно обрушились, и под завалом погибли несколько землекопов. Начался сезон дождей, а тайник все еще не был обнаружен. Ляйпольдт заболел малярией, которая чуть не свела его в могилу, и, проклиная все на свете, вскоре навсегда покинул заколдованное место.
Были и те, кто предполагал, что казна короля покоится вместе с ним. В ноябре 1943 года комиссар Хакстейбл вместе с группой проводников нашел гробницу Лобенгулы в пещере на берегу Замбези. И хотя в гробнице уже побывали мародеры, было очевидно, что там невозможно было спрятать те несметные богатства, о которых говорила вся Африка.
Сокровища короля Лобенгулы сейчас оцениваются более чем в миллиард долларов. И нетрудно понять, почему каждый год на поля Анголы и бывшей Родезии выходят целые толпы кладоискателей. Но клад так и остается спрятанным в земле Черного континента. Заклятие колдуна-лекаря надежно действует до сих пор. :
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