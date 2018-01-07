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Средневековый Новгород горел каждые 7-10 лет

07.01.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Средневековый Новгород горел каждые 7-10 лет

В Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике рассказали о результатах археологических исследований на раскопе Дубошин-II в Великом Новгороде.  
Работы продолжаются около месяца и археологи исследовали около метра культурного слоя. К настоящему моменту заведующая Центром по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музея-заповедника Ольга Тарабардина получила дендродаты некоторых построек, показывающие, что исследования ведутся в отложениях последней четверти XIV века. 
«Этот период времени в средневековом Новгороде характеризуется огромным количеством пожаров, когда дома горожан сгорали практически каждые 7-10 лет. Летописные сведения подтверждается и материалами раскопа Дубошин-II: практически все постройки несут на себе следы пожара», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Археологи отмечают высокую степень благоустроенности изучаемой усадьбы — практически через весь раскоп проходит обширный деревянный настил из плах: длина настила более 20 м, а ширина — достигает 5 м. Подобные настилы иллюстрируют тягу средневековых новгородцев к чистоте и порядку не только на улицах, но и на собственных городских усадьбах. 
«Уникальной находкой можно считать церу — деревянную дощечку для письма на воске с сохранившимися фрагментами воска, на котором читаются фрагменты текста. В силу своей сохранности и исходного материала цера прошла первичную обработку и сразу же отдана в руки реставраторов», — добавили в музее-заповеднике. 
Реставрационный процесс крайне сложен, поскольку вещь состоит из двух разных материалов: археологизированный воск крайне хрупкий, а дерево в высшей степени насыщено влагой. 

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Метки:  Каждые, Новгород, средневековый

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