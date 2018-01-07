Китай потерял связь с орбитальной станцией «Тяньгун-1»



Китайское национальное космическое управление потеряло связь с первой орбитальной станцией «Тяньгун-1».

«Тяньгун-1» была выведена на орбиту Земли в 2011 году и приняла две экспедиции космонавтов, последняя из которых произошла в июне 2013 года. После этого станция продолжила полет в беспилотном режиме. Странно, что подобная новость прошла незамеченной в мировых СМИ, хотя информация о инциденте появилась в китайских СМИ еще 21 марта.

«Тяньгун-1» весит 8.5 тонн, и при входе в атмосферу рассыплется на множество довольно крупных обломков. Шансы на то, что с неба на голову кому-то упадет обломок «Тяньгун-1» достаточно велики.



По имеющимся данным, сход станции с орбиты уже по факту является неконтролируемым в отличии от общепринятой практики, когда отработавшие свой срок космические аппараты и станции выводятся на орбиту в ручном режиме для безопасного затопления в Тихом океане.

Впрочем пока не известно, когда этот многотонный «подарок» свалится на землю. Возможно этот неконтролируемый аппарат весом в 8.5-тонн будет висеть над головами землян, как Дамоклов меч еще несколько лет, а может свалится завтра…