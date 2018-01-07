Реклама

Gallery

1382754061_thumb_inzhener-ekstrasens-i-diktor-yasnovidyashiiy 1382878281_derev-ya-mutanty-maganskogo-trakta_13 1383797523_thumb_podpolkovnik-morskoiy-aviacii-moya-vstrecha-s-nlo_2 1397002503_thumb_luchshie-fotografii-astronomov-lyubiteleiy-2013_3 1401861783_thumb_7-zabroshennyh-mest-s-tainstvennoiy-istorieiy_3 1410166982_polet-v-magnitnom-tunnele_2 1395438122_thumb_Uteryannaya-tehnologiya-prevrasheniya-lyudeiy-v-kamen_2 1408811582_Orby-Tem-kto-govorit-o-nizkoiy-energeticheskoiy-situacii_2

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Китай потерял связь с орбитальной станцией «Тяньгун-1»

07.01.2018 Части света   Нет комментариев


Китайское национальное космическое управление потеряло связь с первой орбитальной станцией «Тяньгун-1».

«Тяньгун-1» была выведена на орбиту Земли в 2011 году и приняла две экспедиции космонавтов, последняя из которых произошла в июне 2013 года. После этого станция продолжила полет в беспилотном режиме. Странно, что подобная новость прошла незамеченной в мировых СМИ, хотя информация о инциденте появилась в китайских СМИ еще 21 марта.

:

«Тяньгун-1» весит 8.5 тонн, и при входе в атмосферу рассыплется на множество довольно крупных обломков. Шансы на то, что с неба на голову кому-то упадет обломок «Тяньгун-1» достаточно велики.

Китай потерял связь с орбитальной станцией «Тяньгун-1»
По имеющимся данным, сход станции с орбиты уже по факту является неконтролируемым в отличии от общепринятой практики, когда отработавшие свой срок космические аппараты и станции выводятся на орбиту в ручном режиме для безопасного затопления в Тихом океане.

Впрочем пока не известно, когда этот многотонный «подарок» свалится на землю. Возможно этот неконтролируемый аппарат весом в 8.5-тонн будет висеть над головами землян, как Дамоклов меч еще несколько лет, а может свалится завтра…

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  орбитальной, потерял, Станцией, Тяньгун-1

Похожие сообщения:

?>