Переменные звезды в созвездии Плеяды

Число жертв сезона дождей на юге Азии выросло до 2795 человек с начала июня.Число жертв сезона дождей на юге Азии выросло до 2795 человек с начала июня.ИНДИЯВ результате наводнений и оползней в этом сезоне муссонных дождей в Индии погибли 2066 человек,... Подробнее