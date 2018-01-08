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Переменные звезды в созвездии Плеяды
08.01.2018 Части света
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В новом исследовании доктор Тим Уайт (Tim White) из Центра звездной астрофизики Орхусского университета, Дания, вместе с коллегами разработал мощный новый метод наблюдения звезд, таких как звезды созвездия Плеяды, которые обычно являются слишком яркими для наблюдений при помощи высокопроизводительных телескопов.
Используя инновационный алгоритм для повышения качества данных наблюдений, проведенных при помощи космического телескопа НАСА Kepler («Кеплер»), команда провела наиболее подробное на сегодняшний день исследование переменности таких звезд.
Поскольку космический телескоп НАСА Kepler предназначен для поисков экзопланет на орбитах вокруг далеких звезд, он способен наблюдать несколько тысяч тусклых звезд одновременно, однако при наблюдениях некоторых, самых ярких звезд возникают трудности. Поток света, идущего от яркой звезды, приводит к насыщению центральных пикселей изображения, и часть светового потока теряется для целей измерений. В своем исследовании Уайт и его коллеги разработали метод, который позволяет не включать в анализ насыщенные пиксели, а вместо этого анализировать соседние с ними пиксели, не вошедшие в насыщение.
Применив разработанный алгоритм к анализу наблюдательных данных скопления Плеяды, собранных при помощи обсерватории Kepler, Уайт и его команда смогли выяснить, что все за исключением одной из семи ярких звезд скопления относятся к медленно пульсирующим звездам спектрального класса B, период пульсации которых составляет примерно одни сутки. Однако седьмая звезда Майя пульсирует с периодом 10 суток. Изучив литературные данные по этой звезде и проведя дополнительные спектроскопические наблюдения при помощи телескопа Hertzsprung SONG Telescope, исследователи выяснили, что наблюдаемые пульсации связаны с обширным пятном на поверхности звезды, в границах которого вещество содержит аномально высокие концентрации марганца. :
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