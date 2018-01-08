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The Milky Way, it turns out, is no ordinary spiral galaxy. According to a massive new survey of stars at the heart of the galaxy by Wisconsin astronomers, including professor of astonomy Edward Churchwell and professor of physics Robert Benjamin, the Milky Way has a definitive bar feature -- some 27,000 light years in length -- that distinguishes it from pedestrian spiral galaxies, as shown in this artist's rendering. The survey, conducted using NASA's Spitzer Space Telescope, sampled light from an estimated 30 million stars in the plane of the galaxy in an effort to build a detailed portrait of the inner regions of the Milky Way. Used with permission by: UW-Madison University Communications 608-262-0067 Illustration by: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech) 1388473382_thumb_tancuyut-i-smeyutsya-vse_2 1407207963_thumb_taiyna-vsemirnogo-potopa_7 1397925721_thumb_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-4 1401367868_thumb_10-samyh-zagadochnyh-snimkov-v-mire_20 1405972442_thumb_NASA-obnarodovalo-svezhie-snimki-fontanov-na-Encelade 1409021462_thumb_Astronom-lyubitel-uvidel-ryadom-s-Yupiterom-neizvestnyiy-ob-ekt_2 1409269864_thumb_Razvenchivaem-mify-o-srednevekovyh-dospehah_7

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Группа НЛО напугала жителей Гавайев

08.01.2018 НЛО   Нет комментариев


Жители Оаху, одного из крупнейших островов на Гавайях ночью 19 сентября, стали свидетелями появления в небе группы НЛО. Сначала в небе появилось три ярких объекта, а затем в течении ночи в разных районах острова их насчитали несколько десятков.

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Перепуганные жители стали массово звонить в Федеральное управление гражданской авиации с вопросами о том, что за объекты кружат в небе. Представители управления авиации отвечали звонившим, что никаких объектов в небе нет, поскольку они их не видят на радарах.

Группа НЛО напугала жителей Гавайев

Обращения граждан к представителям Национальной гвардии Гавайских островов и к командованию армии США, на военной базе Шофилда, так же не дали никаких результатов, поскольку там эти обращения вообще отказались комментировать.

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Метки:  Гавайев, Группа, Жителей, напугала

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