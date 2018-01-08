Группа НЛО напугала жителей Гавайев



Жители Оаху, одного из крупнейших островов на Гавайях ночью 19 сентября, стали свидетелями появления в небе группы НЛО. Сначала в небе появилось три ярких объекта, а затем в течении ночи в разных районах острова их насчитали несколько десятков.

Перепуганные жители стали массово звонить в Федеральное управление гражданской авиации с вопросами о том, что за объекты кружат в небе. Представители управления авиации отвечали звонившим, что никаких объектов в небе нет, поскольку они их не видят на радарах.

Обращения граждан к представителям Национальной гвардии Гавайских островов и к командованию армии США, на военной базе Шофилда, так же не дали никаких результатов, поскольку там эти обращения вообще отказались комментировать.