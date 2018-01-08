Во Флориде видели существо, похожее на «тощую гаргулью»

Исследователь аномальных явлений Лон Стриклер опубликовал на своем сайте phantomsandmonsters.com очередной рассказ от свидетеля, столкнувшегося со странным существом.

На этот раз все произошло во Флориде и Стриклер, который подробно освещает актуальную тему встреч с чикагским "Человеком-мотыльком" уверен, что чикагский монстр и крылатое существо из Флориды — звенья одной цепи. Точнее проявления одного и того же феномена, который начал распространяться по территории США.

Стриклеру написал парень (Стриклер указывает лишь его инициалы "А.Р."), который недавно переехал в город Клируотер, штат Флорида, на новую работу. Он нанялся разводить грузы и его маршрут состоял из четырех пунктов остановок: из Клируотер в Порт Ричи, затем Бруксвилл и Зефирхиллс. В смене с ним по ночам работал еще один парень и именно он встретился со странным существом две недели назад.

Это произошло на отрезке пути Бруксвилл — Зефирхиллс. Около 3.30 ночи ночи водитель с грузом ехал по этой дороге и вдруг увидел странный темный объект, показавшийся ему живым существом. Оно висело в воздухе, зависнув на высоте примерно 15 футов (4,5 метра) рядом с деревом.

Подъехав ближе, парень-водитель смог разглядеть существо. Оно было черным и показалось ему гуманоидным (похожим на человека), при этом оно висело в воздухе, свернувшись в шар.

"Что это за фиговина"?, — едва успел подумать парень, как на его глазах шар начал разворачиваться.

Существо разворачивалось, вытягивая длинные ноги и длинные крылья и в итоге стало похожим на огромную летучую мышь, при этом ноги его были похожими на человеческие. Расправив крылья, существо вдруг на большой скорости полетело в сторону грузовика водителя, который все это время в страхе наблюдал за ним.

В этот момент по словам автора его сменщик от испуга так дал по газам, что едва не улетел в кювет. Парень был почти парализован от страха, позже он не мог вспомнить какая голова и лицо было у этого существа, хотя оно летело прямо на него. По его словам он помнил лишь, что оно было примерно 5-6 футов в высоту (1,5 — 1,8 метра), темного цвета, с человеческими ногами и крыльями летучей мыши.

Позже он также вспомнил, что примерно за полмили до того, как он увидел это существо, он заметил на обочине лежавшими по меньшей мере четырех мертвых оленей. Теперь этот парень думает, что это существо вероятно охотилось на этих оленей и убило их.

По словам рассказчика, его сменщика можно назвать тихим и интеллигентным парнем, но судя по его рассказу, он действительно видел что-то очень страшное.

Когда Лон Стриклер прочитал письмо с рассказом, он позвонил автору письма по указанному в письме номеру и тот рассказал ему еще несколько подробностей. Водитель описывал, что существо показалось ему похожим на гаргулью, но очень тощую.

По сравнению с монстром из Чикаго, свидетель не мог вспомнить, были ли у этой гаргульи красные глаза и вообще не помнил какого они были цвета.

Зато он указал, что у существа был широкий размах крыльев, примерно на 12 футов (3,6 метра). Также "А.Р." упомянул, что когда сменщик рассказывал ему о происшествии, он был очень бледным. Однако, он до сих пор работает на этом маршруте, правда возит теперь всегда с собой камеру, чтобы заснять то, что видел и очень внимательно смотрит по сторонам.

В конце Лон Стриклер упоминает, что это уже третий случай за последнее время встречи во Флориде с необычными существами, правда подробностей этих встреч не приводит.



