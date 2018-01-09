Житель Лондона заснял в небе хаотично перемещающийся и ярко сияющий НЛО-шар

38-летний Гэри Лоу ехал на днях в районе Дагенхам — пригороде Лондоне, когда в ясном дневном небе заметил сияющий сферический объект. Он пытался присмотреться и не мог понять, что это такое. Тогда он остановил свой Ford Mondeo, вышел из машины и начал снимать НЛО на видео.

Как можно увидеть из видео ниже (два ролика, на одном отрывок с НЛО крупным планом, на другом полное видео), сферический и ярко сияющий НЛО хаотично и резкими рывками мечется на небе, визуально словно отдаляясь и снова приближаясь. Он двигается по такой резкой траектории с такой скоростью, что это не может быть никакой летающий дрон.

При этом, по словам Лоу, объект двигался совершенно бесшумно, в полной тишине.

— Это было совершенно необъяснимо,- рассказал Лоу журналистам, которым он передал свое видео, — Я не могу разобраться в том, что это было, поэтому я дал ему название "Необъяснимый летающий объект", потому что, честно говоря, я не верю в летающие тарелки и думаю, что всему может быть рациональное объяснение. Но я не понимаю, что это. Объект двигался слишком быстро, особенно в конце. Я никогда не видел ничего подобного раньше.

Лоу рассказал, что увидел НЛО когда было около 9 часов вечера и сначала он увидел в небе что-то ярко-красное, которое словно падало сверху вниз. Именно после этого он остановился. Кроме Лоу там были и другие люди, которые тоже смотрели в небо и видели этот объект. Кроме того когда яркий объект перемещался по небу, где-то там прошел самолет и он словно не замечал НЛО.

— Закончилось все тем, что яркий свет начал медленно гаснуть и в конце он светит совсем блекло и в итоге перестает светить совсем или улетает окончательно. Я не хотел выглядеть глупо (поверившим в НЛО), поэтому в какой-то момент я подумал, что это мог быть беспилотник. Объект просто летал там, ничего особого не делая, во всяком случае не было видно никакой причины.

Видео изучил Филипп Мантл из британского сообщества исследователей НЛО и сказал, что основная проблема с подобными видео в том, что большинство увиденных НЛО снимаются на телефоны, у которых нет функции записи HD-видео. В итоге мы видим все очень смутным и смазанным.

Мантл довольно скептически отнесся к видео Гэри Лоу, считая, что скорее всего это был все-таки беспилотник, с которым кто-то игрался.



