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Учёные получили новую информацию о том, почему мы стареем
09.01.2018 Что от нас скрывали
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Группа исследователей из Института молекулярной биологии в Майнце в Германии опубликовала новое исследование, озаглавленное «Нейрональное подавление комплекса нуклеации аутофагии продлевает жизнь нематод C.elegans», которое меняет наше понимание того, почему запускаются процессы старения. Результаты опубликованы в журнале Genes & Development.
Эволюция даёт объяснение процессам выживания и воспроизводства видов, предполагая, что с течением времени организмы лучше приспосабливаются к угрозам их существованию. Однако, теория эволюции не объясняет неизбежность процессов старения. Соавтор исследования Джонатан Бирн говорит: «Эволюционная теория старения предлагает хорошее объяснение, но не даёт реальных доказательств того, что это происходит в природе. Эволюция не замечает эффектов мутаций, способствующих старению, если эти эффекты вступают в действие только после начала размножения. Старение — это недосмотр эволюции».
Мы принимаем старение как данность, и оно даже является частью фундаментальной религиозной концепции о четырёх благородных страданиях (рождение, старение, болезнь и смерть). Но что если старение вовсе не является неизбежностью, и этот процесс поддаётся контролю, изменению и адаптации? Для понимания процесса старения учёным было важно понять взаимосвязь между генами аутофагии, которая по сути является деградацией клетки, их позитивным влиянием на червей в более раннем возрасте и вкладом в старение в последующие периоды жизни. Эти гены были идентифицированы.
Наиболее важно то, что остановив действие этих генов в начале процессов аутофагии у более старых червей, исследовали отметили увеличение продолжительности их жизни. Отмечено улучшение состояния нейронов и общего здоровья. Доктор Холгер Ричли, ведущий исследователь проекта, охарактеризовал значимость результатов: «Это может заставить переосмыслить один из фундаментальных клеточных процессов … в молодых червях, аутофагия работает должным образом и важна для достижения зрелости, но после завершения репродуктивности она начинает работать с нарушениями, что приводит к старению червей.»
Приостановка нейродегенеративных болезней?
Хотя кто-то, ознакомившись с исследованием, может подумать о приёмах противодействия старению, косметической хирургии или даже исчезающих морщинах, реальное значение этого важнейшего исследования находится совсем в другой области, относящейся к старению: нейродегенеративным расстройствам. Три основные — болезни Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона, обозначенные в подобных исследованиях.
Это исследование открывает новые горизонты в эволюционных исследованиях, даёт новую жизнь старым теориям, и снимает налёт мифологичности со слова «старение». :
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