Тайна бессмертия скоро будет раскрыта



Такого предела нет. Более того, есть клетки, которые по сути бессмертны. Лучшие из них — это стволовые клетки. Срок их жизни не ограничен. Правда, для этого они должны находиться в соответствующей среде.

Если умирает организм, где находятся такие клетки, то они тоже умирают, хотя при этом и не стареют. Кроме стволовых клеток, существуют раковые, то есть такие, где произошла серия мутаций, останавливающих биологическое старение. Раковые клетки биологически бессмертны. Поэтому мы будем подробнее изучать рак, чтобы понять, как ему удалось справиться с проблемой старения. Разработанные в результате этих исследований технологии в конечном счёте можно будет применять на людях.

— Что станут делать власти разных стран, когда новые методы лечения заболеваний будут найдены, но окажутся в руках частных компаний? В таком случае эти методы окажутся доступными только обеспеченным людям.

— Как правило, технологии на начальном этапе разработки стоят очень дорого, при этом их эффективность оставляет желать лучшего. Помните первые сотовые телефоны? Они были огромными, а работали так себе. Когда технология демократизируется, она становится дешевле, и в то же время повышается её эффективность. Так что первому «бессмертному» человеку, возможно, придётся потратить миллиарды долларов, и, что самое ужасное, не исключено, что он всё же умрёт, поскольку технология к тому моменту ещё не достигнет нужного уровня.

— А планета имеет достаточно ресурсов для всех? Наверное, по мере развития технологий они помогут поддерживать имеющиеся у нас ресурсы на должном уровне?

— Совершенно верно, но нужно учесть один момент: заметный прирост численности населения, даже если он возможен, произойдёт не завтра и не через 10 лет. Потребуются века, чтобы это стало заметно. Так что такая проблема встанет перед нами не скоро, и ещё вопрос, возникнет ли она вообще.

Но к тому времени мы уже будем летать в космос, начнём заселять Марс. Кроме того, всё зависит от технологий. В прошлом у нас их было мало; при низком уровне их развития мир считали перенаселённым. 200 лет назад Томас Роберт Мальтус сказал, что людей уже слишком много (а ведь тогда на Земле жили всего 200 млн человек!), а Англия с её тогдашним населением в 6 млн была близка к апокалипсису.

Страх перед тем, что людей слишком много, существовал ещё во времена Римской империи. Затем он возродился два века назад в Британской империи — и это при 6 млн жителей! Думали, что Англии пришёл конец. Теперь там свыше 60 млн человек, живут они очень хорошо и будут жить ещё лучше. В любом случае, даже если эта проблема возможна, она возникнет не завтра, а через несколько веков, и технологии к тому времени будут совсем другими.

— Скажите, а какая роль отведена криоконсервации? Ведь она была одним из первых шагов на пути к достижению бессмертия. И сегодня по всему миру около 300 человек находятся в состоянии глубокой заморозки. Но оживить их пока не удаётся.

— Мы верим в возможность вечной жизни, работаем, чтобы её достичь, и уверены, что она станет реальностью уже через 20—30 лет. Но что произойдёт с теми, кто не доживёт до этого момента? У них остаётся второй шанс, который мы называем планом Б. План Б и есть криоконсервация. Мы сможем сохранять людей в состоянии глубокой заморозки, а затем возвращать их к жизни, как мы уже делаем это с эмбрионами.

Лаборатория стволовых клеток, глубокое замораживание с использованием азота

Сегодня на земле живут тысячи и тысячи людей, которые до рождения находились в состоянии заморозки. Любое оплодотворение в пробирке основывается на криоконсервации эмбрионов, яйцеклеток или спермы. Эта технология существует около 50 лет, и сегодня наших знаний достаточно для сохранения маленьких клеток, некоторых тканей и органов. Случаев возвращения к жизни человеческого тела ещё не было, однако удавалось выводить из заморозки червей.

— Вы говорили, что за следующие 20 лет произойдет больше изменений, чем за последние 2 тыс. Готовы ли мы к этому? К примеру, вы утверждаете, что мы будем общаться с помощью телепатии.

— Верно. Это правда, мы живём во времена, когда чудеса возможны. И не только потому, что мы застанем то, что я называю «смертью смерти», но и потому, что нас ждут другие открытия в научной области.

Мы начнём общаться с помощью телепатии, один мозг будет напрямую связываться с другим. Сегодня наша коммуникация несовершенна, ведь устная речь — это очень неэффективная технология, я бы сказал, примитивная.

Мы станем общаться больше и лучше. В мире будущего мы сможем передавать собеседнику больше чувств, знаний, эмпатии. На подходе и другая технология — искусственный интеллект. Он разовьётся до уровня человеческого, а затем и превзойдет его. Поэтому нам нужно будет объединиться с искусственным разумом. Это было бы очень желательно.