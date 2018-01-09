В теле человека обнаружены тысячи неизвестных микробов

38-летний Гэри Лоу ехал на днях в районе Дагенхам - пригороде Лондоне, когда в ясном дневном небе заметил сияющий сферический объект. Он пытался присмотреться и не мог понять, что это такое. Тогда он остановил свой Ford Mondeo, вышел из машины и начал... Подробнее