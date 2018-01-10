Древняя лягушка-голиаф питалась динозаврами

«В отличие от подавляющего большинства лягушек, которые имеют слабые челюсти и обычно поедают небольшую добычу, рогатые лягушки устраивают засаду на животных, таких же размеров, как они сами, например, других лягушек, змей и грызунов. И их мощные челюсти играют решающую роль в захвате жертвы», – рассказывает руководитель исследования Марк Джонс (Marc Jones) из Университета Аделаиды.

На этот раз учёные измеряли силу укуса с помощью двух покрытых кожей пластин, которые подносили к морде рогатых лягушек, провоцируя на атаку. Оказалось, что относительно мелкие экземпляры с шириной головы около 4,5 сантиметров, сжимают челюсти с силой 30 ньютонов.

Путём расчётов Джонс и его коллеги вывели зависимость силы челюстей от размеров головы и определили, что наиболее крупные современные лягушки, обитающие в тропических и субтропических лесах Южной Америки, кусают с силой около 500 ньютонов, что сопоставимо с хищными рептилиями и млекопитающими, имеющими сходные размеры черепа. По словам авторов работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, это можно сравнить с пятидесятилитровой бочкой воды, которую поставили человеку на палец.

Сопоставив особенности строения скелета вельзебуфо с её современными потомками, команда оценила силу её укуса в невероятные 2200 ньютонов. Этого более чем достаточно, чтобы хватать мелких динозавров, которым не посчастливилось оказаться неподалёку от дьявольской лягушки.