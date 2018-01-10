-
Древняя лягушка-голиаф питалась динозаврами
10.01.2018 Что от нас скрывали
-
Лягушек сложно представить себе в образе страшных хищников, ведь большинство из них питается насекомыми, их личинками или мелкими ракообразными. Но в далёком прошлом предки современных квакушек могли наводить ужас на куда более крупных животных.
Сегодня самая крупная в мире лягушка-голиаф, достигающая трёх килограммов, может ловить мелких грызунов и земноводных. Но и она меркнет на фоне ископаемой дьявольской лягушки Beelzebufo ampinga, которая обитала на острове Мадагаскар 68 миллионов лет назад. Даже от одного названия «вельзебуфо», образованного от латинских слов «Beelzebub» (Вельзевул) и «Bufo» (жаба), по спине идут мурашки.
Учёные давно подозревали, что при длине тела свыше сорока сантиметров и весе около четырёх с половиной килограммов это существо могло употреблять в пищу детёнышей динозавров. И теперь эта гипотеза получила новое подтверждение.
Международная команда биологов провела серию экспериментов с современными родственниками вельзебуфо – рогатыми лягушками, которые уже становились участниками опыта по измерению силы языка. В результате исследователи рассчитали, что сила укуса вельзебуфо сравнима с челюстями крупных хищников, таких как волки и даже самки тигров. :
«В отличие от подавляющего большинства лягушек, которые имеют слабые челюсти и обычно поедают небольшую добычу, рогатые лягушки устраивают засаду на животных, таких же размеров, как они сами, например, других лягушек, змей и грызунов. И их мощные челюсти играют решающую роль в захвате жертвы», – рассказывает руководитель исследования Марк Джонс (Marc Jones) из Университета Аделаиды.
На этот раз учёные измеряли силу укуса с помощью двух покрытых кожей пластин, которые подносили к морде рогатых лягушек, провоцируя на атаку. Оказалось, что относительно мелкие экземпляры с шириной головы около 4,5 сантиметров, сжимают челюсти с силой 30 ньютонов.
Путём расчётов Джонс и его коллеги вывели зависимость силы челюстей от размеров головы и определили, что наиболее крупные современные лягушки, обитающие в тропических и субтропических лесах Южной Америки, кусают с силой около 500 ньютонов, что сопоставимо с хищными рептилиями и млекопитающими, имеющими сходные размеры черепа. По словам авторов работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, это можно сравнить с пятидесятилитровой бочкой воды, которую поставили человеку на палец.
Сопоставив особенности строения скелета вельзебуфо с её современными потомками, команда оценила силу её укуса в невероятные 2200 ньютонов. Этого более чем достаточно, чтобы хватать мелких динозавров, которым не посчастливилось оказаться неподалёку от дьявольской лягушки.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии