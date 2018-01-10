Девятую планету в нашу систему могло притянуть Солнце

«Вполне вероятно, что Девятая планета является странствующей планетой – миром, не привязанным к какой-то определенной звезде, путешествующим сквозь пространство», — заявил ведущий автор исследования Джеймс Веспер, студент бакалавриата Университета штата Нью-Мексико (NMSU), выступая на 229 собрании Американского астрономического сообщества.

Веспер и его наставник Пол Мэйсон, профессор математики и физики NMSU, провели компьютерные симуляции 156 сценариев, с учетом разного размера и траекторий, согласно которым планета могла сблизиться с нашей Солнечной системой. Следует отметить, что подобные сближения необязательно являются чрезвычайно редкими во Вселенной. Некоторые исследования указывают на то, что блуждающие планеты по своему числу могут даже превосходить «обычные» миры, обращающиеся вокруг своих звезд внутри Млечного пути.

Проведенные компьютерные симуляции показали, что примерно в 60 процентах случаев сближений блуждающая планета могла бы оказать определенное воздействие на Солнечную систему. В большинстве случаев речь идет об обычном «зашел и вышел», однако в 10 процентах всех возможных случаев планета смогла бы потянуть за собой по крайней мере одну из наших собственных планет.

Примерно в 40 процентах случаев сближения, согласно компьютерным моделям, блуждающая планета была бы захвачена гравитацией Солнечной системы. Этот захват мог бы быть «мягким»: в этом случае никакие родные планеты Солнечной системы не были бы выброшены за ее пределы. Либо «жестким»: одна или несколько родных планет в этом случае были бы отброшены за пределы системы.

«Все зависело бы от характеристик самой блуждающей планеты», — пояснил Веспер.

Симуляции также указывают на то, что наша Солнечная система, вероятнее всего, никогда не пересекалась с блуждающими планетами массой больше Нептуна. В противном случае планета подобного размера хоть и всколыхнула бы всю внутреннюю область Солнечной системы, но тем не менее осталась в ней «запечатанной» до сегодняшних дней.

Согласно последним предположениям, Девятая планета может быть в 10 раз массивнее Земли. Для сравнения: масса того же Нептуна в 17 раз больше земной. О существовании этого «неуловимого глазу» мира впервые сообщили в октябре 2014 года астрономы Скотт Шеппард из Института Карнеги (США) и Чадвик Трухильо из гавайской Обсерватории Джемини. Шеппард и Трухильо отметили наличие гравитационных искажений, воздействующих на некоторые объекты пояса Койпера, такие как, например, карликовая планета Седна.

В январе 2016 года астрономы Константин Батыгин и Майк Браун из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США) обнаружили еще несколько доказательств, свидетельствующих в пользу присутствия в этой области объекта размером с планету, а также на основе собранной информации постарались вычислить ее орбиту. Согласно Батыгину и Брауну, Девятая планета может обладать очень вытянутой эллиптической орбитой и ее афелий (самая дальняя точка орбиты) может равняться 1000 астрономических единиц (а. е.) от Солнца. Для понимания: 1 а. е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца, то есть примерно 150 миллионам километров. Тот же Нептун расположен в 30 а. е. от Солнца, а Плутон не удаляется от звезды дальше, чем на 49 а. е.

«Предполагаемая орбита Девятой планеты согласуется с нашим мнением о том, что она является именно блуждающей планетой. Однако новые компьютерные симуляции не доказывают природы этого гипотетического мира», — поясняет Веспер.

Астрономы пока действительно не нашли убедительного (в данном случае визуального) подтверждения наличия планеты, однако, по мнению Брауна, это может случиться уже в этом году. Что касается других исследований, то они также ставят под сомнение блуждающую природу этой вероятной планеты. Скорее всего, если она и существует, то принадлежит именно Солнечной системе либо раньше принадлежала другой звезде и была просто «украдена» нашим Солнцем в результате близкого звездного сближения в прошлом.