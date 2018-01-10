Ученые назвали более точный взраст Луны — 4,51 миллиарда лет

Эти новейшие оценки стали возможными, благодаря горным породам и грунту, собранным астронавтами миссии «Аполлон» в 1971 г.

Одна исследовательская группа сообщила в среду, что Луна сформировалась не более чем через 60 миллионов лет после рождения Солнечной системы. Согласно предыдущим оценкам формирование Луны происходило в период спустя 100-200 миллионов лет, считая от момента завершения формирования Солнечной системы, поэтому её возраст составляет не ровно 4,6 миллиарда лет.

Эти ученые, возглавляемые Мелани Барбони (Melanie Barboni) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (University of California, Los Angeles, UCLA), США, провели датировку методом радиоизотопного анализа по содержанию радиоактивных изотопов урана и свинца в минерале цирконе, извлеченном из лунных образцов, доставленных на Землю астронавтами миссии «Аполлон».

Луна была сформирована из осколков, оторванных от Земли, причем возраст самой нашей планеты составляет примерно 4,54 миллиарда лет.

Некоторые из этих восьми образцов циркона были использованы в предыдущем исследовании, также проводимом в стенах UCLA, однако в том исследовании были применены методы, имевшие существенно больше ограничений. Барбони также сказала, что она продолжает изучать образцы циркона, собранные астронавтами миссии «Аполлон», однако не думает, что её оценки возраста Луны изменятся более чем до 4,52 миллиарда лет.