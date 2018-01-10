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На орбите вокруг переменной звезды обнаружен «горячий юпитер»

10.01.2018 Части света   Нет комментариев

На орбите вокруг переменной звезды обнаружен «горячий юпитер»

Астрономы обнаружили новый «горячий юпитер», обращающийся вокруг звезды типа Т Тельца, известной как TAP 26. Эта вновь обнаруженная далекая планета, получившая обозначение TAP 26 b, имеет массу, на 66 процентов превышающую массу Юпитера, и обращается вокруг родительской планеты по орбите с периодом примерно 10 суток. 

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Расположенная на расстоянии примерно 480 световых лет от нас, звезда TAP 26 принадлежит к классу переменных звезд до главной последовательности, носящему название Тау Тельца. Звезда TAP 26 имеет массу, примерно равную массе Солнца, и радиус примерно в 1,17 солнечного радиуса. Возраст этой звезды оценивается приблизительно в 17 миллионов лет.

В новом исследовании команда астрономов во главе с Лян Юем (Liang Yu) из Тулузского университета, Франция, наблюдала звезду TAP 26 в течение нескольких месяцев при помощи 3,6-метрового телескопа Канада-Франция-Гавайи, расположенного на Гавайях. Используя три различных метода, исследователи смогли обнаружить сигнал, указывающий на присутствие планеты, в спектре звезды.

Согласно этому исследованию вновь обнаруженная планета имеет массу в 1,66 массы Юпитера и обращается на расстоянии примерно 0,1 астрономической единицы (1 а.е. = расстоянию от Земли до Солнца) от родительской звезды. Небольшой орбитальный период, гигантская масса и близость планеты к звезде позволили классифицировать планету TAP 26 b как «горячий юпитер». Так называемые «горячие юпитеры» представляют собой гигантские газовые планеты, схожие по характеристикам с крупнейшей планетой Солнечной системы, однако имеющие при этом орбитальный период не более 10 суток. Поверхность таких планет раскалена до высоких температур, поскольку они вращаются на относительно небольшом расстоянии от родительской звезды.

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