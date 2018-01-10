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НЛО над Лондоном

10.01.2018 НЛО   Нет комментариев


Гари Лоу стал очевидцем появления НЛО , когда он ехал в своем автомобиле через Дагенхем , Большой Лондон, 23 сентября 2017.

:

Когда он заметил объект в небе , то остановил свой автомобиль и начал снимать светящийся объект, который хаотично летал по небу и двигался очень быстро.

НЛО над Лондоном

Городская агломерация Большой Лондон — крупнейшая городская агломерация Англии с населением более восьми миллионов человек, расположенная в регионах Большой Лондон, Восточная Англия и Юго-Восточная Англия. Основной город агломерации — Лондон.

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Метки:  Лондоном

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