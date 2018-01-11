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Астроном заметил НЛО летевшее к Луне

11.01.2018 НЛО   Нет комментариев


Астроном любитель из США, Билл Брайсон наблюдая за Луной с помощью телескопа, заметил НЛО которое по его мнению приближалось к спутнику Земли.

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Метки:  Астроном, заметил, летевшее

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