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Чужие. Секретный архив Космопоиска

11.01.2018 НЛО   Нет комментариев


Медведицкая гряда — сильнейшая геоактивная зона России. Она находится на 2 месте в мире по частоте появления шаровых молний и НЛО. Даже деревья здесь растут под немыслимым углом вбок, словно их перенесли с другой планеты.

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Руководитель объединения «Космопоиск» Вадим Чернобров нашёл под холмами Медведицкой гряды древние рукотворные тоннели. Такие же тоннели он обнаружил под горой Синай в Египте. Что в них было, и почему сразу 3 участника экспедиции умерли один за другим, осталось тайной. Но зачем уфолог скрывал результаты своих исследований и куда исчез его архив после смерти?

«Вадим признавал чисто научный подход, — комментирует активный участник главных экспедиций «Космопоиска» Вячеслав Климов. — Чтобы нам не мешали посторонние и чтобы уберечь людей от опасностей, с которыми они могли столкнуться в аномальном месте, даже место нашего лагеря очень долгое время было засекречено».

На поиски утраченных документов отправились журналисты РЕН ТВ. Что им удалось найти, зрители увидят в документальном расследовании «Чужие. Секретный архив «Космопоиска».

Мог ли уникальный архив Вадима Черноброва стать причиной его смерти? Разгадку какой тайны известный уфолог искал всю жизнь? Как НЛО связаны с машинами времени? Откуда в Якутии монстры, похожие на Лох-несское чудовище? Где можно выпить чай из кометы? Может ли целая деревня жить в безвоздушном пространстве? Почему на Чёртовом Игрище без видимых причин плавится стекло?

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Метки:  Космопоиска, Секретный

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