Из-за наводнений вызванных ураганом «Харви» прогнулась земная кора

В этих цифрах легко запутаться, но ученый Крис Миллинер из Лаборатории реактивного движения НАСА (США) решил перевести цифры в более знакомые понятия. Он подсчитал, что вес воды, сброшенной «Харви», был таким огромным, что кора Земли деформировалась и просела примерно на 2 см.

Если это кажется невозможным, учтите, что вес воды от осадков «Харви» был равен 77 % массы горы Эверест. Представьте, что Эверест упал на поверхность планеты!

Также Миллинер обнаружил, что в некоторых районах Техаса кора Земли, напротив, поднялась кверху. Это похоже на то, что происходит, когда вы давите кулаком на шар теста; тесто под вашим кулаком спрессуется, но вокруг кулака раздуется.

Ученые измерили влияние веса воды на кору планеты не в первый раз. Например, Гималаи становятся ниже из-за огромных объемов снега. Плотина «Три ущелья» в Китае содержит столько воды, что из-за нее происходят маленькие землетрясения.

Хорошая новость — земля, осевшая из-за паводковых вод «Харви», должна воспрянуть обратно, когда вода отступит. Но точный контур ландшафта уже никогда не станет таким как прежде.