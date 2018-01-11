-
Наводнения в Судане
11.01.2018 Интересное в мире
-
Вспышка наводнений в среду привела к гибели двух человек в Аль-Гедарефе в восточной части Судана.
В результате наводнений 27 деревень, в которых проживают около 150 тыс. человек, оказались отрезанными от внешнего мира. Беременная женщина умерла, когда она пыталась добраться до райцентра. Еще одной жертвой стал пастух, которого смыло паводковыми водами.
По данным местных властей, от сильных дождей и внезапных наводнений по всей стране пострадали тысячи людей. Наводнения затронули 12 провинций. :
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии