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Наводнения в Судане

11.01.2018 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнения в Судане

Вспышка наводнений в среду привела к гибели двух человек в Аль-Гедарефе в восточной части Судана. 
В результате наводнений 27 деревень, в которых проживают около 150 тыс. человек, оказались отрезанными от внешнего мира. Беременная женщина умерла, когда она пыталась добраться до райцентра. Еще одной жертвой стал пастух, которого смыло паводковыми водами.
Наводнения в Судане
По данным местных властей, от сильных дождей и внезапных наводнений по всей стране пострадали тысячи людей. Наводнения затронули 12 провинций.

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Метки:  наводнения, Судане

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