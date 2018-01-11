Наводнения в Судане

Вспышка наводнений в среду привела к гибели двух человек в Аль-Гедарефе в восточной части Судана. Вспышка наводнений в среду привела к гибели двух человек в Аль-Гедарефе в восточной части Судана. В результате наводнений 27 деревень, в которых... Подробнее