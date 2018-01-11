Ученые провели квантовую телепортацию сложных световых узоров

Это может измениться с новым прорывом в квантовой технологии, который для передачи квантовых кодов использует световые узоры, потенциально открывая путь для квантовой связи с бесконечным количеством каналов для отправки зашифрованных передач.

Команда шотландских и южноафриканских исследователей представила первую в мире экспериментальную модель, в которой квантовая информация может передаваться через ряд фотонов. Концепция позволяет снизить тем самым риск потери данных и применять различные световые узоры для передачи большого количества данных.

Передача последовательности кубитов на расстояние нередко приводит к их потере — это одна из главных проблем на сегодняшний день. Ученые сумели отправить фотоны из космоса с использованием расщепленного лазерного луча на расстояние порядка 1200 километров. Вероятно, это прорыв для ученых, но с точки зрения глобальных сетей — абсурдно короткое расстояние. Передача также требует прямой видимости.

Новый метод передачи, который был найден только что, является своего рода «усилителем», который может срабатывать через равные промежутки времени, позволяя частицам проходить их квантовые состояния.

Кроме того, квантовые состояния обычно являются двоичными, что делает их похожими на азбуку Морзе: точки и тире. Вместо того, чтобы создавать сообщения из единиц и нулей (или «точек» и «тире»), новый метод можно использовать для переноса дополнительной информации на частицу с помощью световых узоров.

Это не ново само по себе, но ранее отправка информации, закодированной в виде светового узора, требовала большого количества фотонов для преодоления значимых расстояний.

Новый метод позволяет фотонам «перемещаться», таким образом информация может передаваться на большие расстояния с помощью повторения коротких последовательностей. А использование световых узоров для переноса информации открывает путь к практически бесконечному числу каналов связи.