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Жизнь с бактериями
12.01.2018 Что от нас скрывали
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Научно-популярный фильм о работе молодых российских ученых, которые изучают микроорганизмы для создания экологически чистого топлива и борьбы с загрязнением природы.
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12.01.2018 Что от нас скрывали
Научно-популярный фильм о работе молодых российских ученых, которые изучают микроорганизмы для создания экологически чистого топлива и борьбы с загрязнением природы.
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