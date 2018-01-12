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Жизнь с бактериями

12.01.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Научно-популярный фильм о работе молодых российских ученых, которые изучают микроорганизмы для создания экологически чистого топлива и борьбы с загрязнением природы.

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Метки:  бактериями

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