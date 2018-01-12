«Полярный Стоунхендж»

Ширина и толщина каждого столба одинаковы по всей высоте и составляют около полуметра, диаметр круга, по которому выставлены камни, составляет примерно 10 м. Кто, когда и для каких целей поставил эти огромные глыбы в круг, так и остается до сих пор загадкой.

Каменные глыбы вряд ли могут быть природного происхождения, слишком ровные у них грани, к тому же следы выветривания явно говорят о древности сооружения, однако ни изучение легенд северных народов, ни расспросы местных жителей не вносят ясности в то, как оно появилось в заполярной Коми.

В сентябре 2006 года в республике Коми с целью поиска этих мегалитов побывала команда российского общественного научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Результат их экспедиции руководитель Вадим Чернобров назвал успешным. После окончания экспедиции, в том же 2006 году, он дал интервью газете «Молодежь Севера», которое мы и публикуем ниже.

— Почему вы решили, что «российский Стоунхендж» нужно искать именно на Усе?

— Действительно, о существовании на Полярном Урале мегалитических построек нет никаких письменных упоминаний в археологических трудах. Поэтому для специалиста такая тема покажется совершенно неожиданной. Многочисленные стоянки древних племен и сакральные пещеры хорошо исследованы, но они все лежат юго-западнее верховьев Усы.

Некоторые археологические находки были сделаны на Усе и даже в окрестностях Воркуты, но все равно не восточнее Воркуты, куда указывали «наши» очевидцы. Белое пятно на археологических картах может означать и абсолютно не заселенные в древности районы, и глухие «дыры», куда просто не успели снарядить экспедиции.

— То есть вы пошли наугад в «белое пятно»?

— Нет, конечно. Половина воркутинских краеведов и историков убеждена, что мегалиты в тундре есть. А некоторые даже указывали их приблизительное местонахождение. Рассказов очевидцев было слишком много, чтобы считать их просто выдумкой.

— И что же рассказывали?

— Половина охотников и грибников утверждала, что видела в тундре стоящие кругом камни, высотой полтора-два метра. Однако эти люди не сумели подойти к ним из-за болотистой местности. Другие, напротив, не менее уверенно утверждали, что на этих болотистых островах никогда никаких камней не было и быть не может. И, наконец, третья часть очевидцев убеждена, что видела 7-8-метровые столбы, торчащие из-под земли.

Обобщенное описание «российского Стоунхенджа» примерно такое: в тундре в круге диаметром около десяти метров стоят 15 каменных монолитов высотой 7-8 метров, размер прямоугольных столбов как у основания, так и на высоте примерно полметра на полметра, надписей и рисунков на них нет.

Если все так, то это — единственное древнее сооружение «по типу Стоунхенджа» на огромной континентальной части Евразии. Разброс в показаниях существует: кто-то насчитал не пятнадцать, а десять или меньше камней. Примерно половина тех, кто видели «большие камни», подходили к ним. К «малым» мегалитам подходил более 30 лет назад Валерий Москалев.

— То есть в тундре существуют «большие» и «малые» мегалиты?

— Действительно, полтора и семь метров — слишком большой разброс. Но, приехав на место, во время опросов воркутинцев мы выяснили, что это разные объекты. Не знакомые друг с другом очевидцы указали на три места, где в тундре видели «мегалиты в рост человека», и два места, где наблюдали 7-8 метровые столбы. Мегалитические «коротышки» видели на северном берегу Усы в разные годы.

Причем в какие-то годы один человек мог видеть мегалиты, а уже через год-два другие охотники проходили по этим местам, не замечая никаких камней. Увидеть на плоской поверхности тундры мегалиты в рост человека возможно с расстояния в пару километров. И те, кто видели, и те, кто не видели, одинаково клялись и утверждали, что их информации стоит верить. Мистика какая-то.

— Два года назад в газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» в статье Марии Каневой «Тундровые были и легенды ненецкой земли» я прочитал о «бегающих» камнях тундры: «…есть в нашей тундре очень странное место, куда оленеводы опасаются подходить… На каменном выступе расположено около десятка камней с человеческий рост.

Расставлены они кем-то в определенном порядке, а когда люди проезжают мимо этих статуй, то складывается такое впечатление, что каменные исполины начинают бегать с места на место. Отсюда и произошло название этого комплекса — Сюрберта, что в переводе с ненецкого означает «бегающие». Эту информацию я сообщил вам. Может, эти самые камни «бегают» и под Воркутой?

— Да, я помню это сообщение. И мы учли этот факт при поисках мегалитов. Поначалу нас ждала неудача. Мы обследовали все указанные очевидцами места, и нигде никаких мегалитов не нашли.

И только на седьмой день экспедиции Александр Соленый, подойдя к заинтересовавшему его холмику, по другую его сторону заметил на горизонте цепочку огромных камней…

Неужели «те самые мегалиты»? Но новое место отстояло от берега Усы примерно на три километра, в то время как, по описаниям очевидцев, оно должно быть «где-то здесь», на расстоянии 500-700 метров от берега. На следующий день группа отправилась по болотам в направлении камней.

Наконец, приблизились настолько, что камни уже было видно без бинокля. Никто не сомневался, что перед нами — круг диаметром около 20 метров примерно из десятка прямоугольных камней, каждый из которых — ростом с человека. Они были настолько близко, что, казалось, до них осталась пара минут ходьбы. Но искать тропу в болотах пришлось еще полчаса.

И только когда трясина стала заканчиваться, стало заметно, что «мегалиты» не совсем обычные.

То, что издали все приняли за камни, вблизи оказалось огромными тюками на нартах, накрытыми темной влагонепроницаемой тканью.

Стало ясно, что тюки принадлежат какому-нибудь оленеводу, из них в нескольких местах торчали оленьи шкуры, рога, кости, лыжи и прочий нехитрый скарб.

Одним словом, зимние вещи, отложенные до холодов в самом труднодоступном месте тундры. По понятным причинам аборигены намеренно выбрали подобное место, наверняка они ежегодно меняют «пункт» складирования своего добра.

В общем, этим и объяснилась загадка «кочующих» объектов, которые каждый год, как призраки, появляются то там, то сям и издалека выглядят, как камни, но к которым далеко не каждый сможет подойти близко.

Ну, скажите, какой грибник или охотник потратит несколько часов в болотах ради сомнительного удовольствия потрогать «обыкновенные» камни?! Разве что те, кто и приехал в тундру ради этих самых камней! А такая попытка, как мы теперь знаем, была сделана впервые… На всякий случай, фотографируем стоянку и засекаем ее координаты по GPS.

— Этим и закончились ваши находки?

— Нет. Возвращаясь к лагерю, мы прошли мимо замеченного ранее холмика. Своими формами он напомнил курганы, так распространенные на юге России. Но одно дело копать мягкий, податливый грунт чернозема, и совсем другое — долбить и перетаскивать куски вечной мерзлоты. Чтобы разрешить сомнения, сделали геологический шурф.

На глубине полметра в шурфе оказались древесная зола и следы человеческой деятельности. Так и есть, курган! Здесь, в Заполярье! Раскапывать захоронения не входит в наши планы — осторожно зарываем шурф. Эта тайна пока подождет своего часа… Еще несколько дней поисков в остывающей на осенних ветрах тундре приносят новые находки.

В академических справочниках и картах археологических находок Республики Коми указаны места раскопок так называемых сакральных пещер, мест со следами древних стоянок, самые северо-восточные из них заканчиваются в десятках километров ниже по течению Усы. Мы были выше на полсотню километров, когда удалось найти несколько небольших гротов, а чуть позже еще одну пещеру, достаточную по своему объему для проживания небольшого племени.

— Ну а сами-то мегалиты вы нашли? Или это все вымысел?

— И все-таки мегалиты есть! Не «кочующие», а обычные. Найденный нами зимний схрон повлек за собой неожиданные последствия. В безлюдной тундре словно сработало не видимое глазу и не слышимое уху сигнальное устройство. То, что возле схрона побывали чужие, стало известно хозяину едва ли не мгновенно. Вскоре он появился на горизонте на оленьих нартах.

Встреча с аборигенами в холодной пустыне — говорят, что в данное время года это почти невозможное событие, но оно — состоялось. Ненец Николай был удивлен встрече не меньше нашего. Разговор и катание на оленях затянулись надолго. Коля был удивлен, что мы интересуемся не драгоценными, а обычными камнями, поэтому назвал и места, где встречал такие «стоящие камни», и людей, которые знают больше.

Поговорили о житье-бытье, Николай пожаловался на медведя, который недавно «разорвал напополам двух оленей»! При упоминании про чучуну не удивился. «Нет», — говорит, — «чучуна живет дальше, за рекой».

— Что за чучуна такая?

— Это вторая цель нашей экспедиции. «Чучуна» — это местное название снежного человека, упоминание про которого у многих вызывает скептическую улыбку. У многих, но не у ненцев… Мы были как раз в тех местах, где когда-то при весьма загадочных обстоятельствах пропал без вести криптозоолог Владимир Пушкарев.

В 1978 году он приехал, как он считал, на встречу с чучуной, и… больше никто и никогда не видел самого исследователя. Все что нашли поисковая группа, — сложенную палатку, брошенную на берегу реки. Попытки найти тело ни к чему не привели. Пушкарев считается с тех пор пропавшим без вести. Как раз там, куда нам надо идти в поисках указанных Николаем мегалитов.

По словам местных жителей, составляем карту «настоящих», не «бегающих» мегалитов. Большинство — на юго-восточном берегу или еще ближе к горам. Самые северные пики Полярного Урала отсюда как на ладони! Как не вспомнить, что в местных легендах фигурирует «кольцо, наброшенное на землю».

Кто-то из историков считает, что «кольцо» — это и есть сам Уральский хребет. Но хребет — это линия на карте. Откуда тогда — «кольцо»? Местные жители нам указали, где «лежит» кольцо. Кольцо из камней метров по 7-8 высотой. Стоят они настолько давно, что все считают их происхождение естественным.

Еще дальше, говорит Николай, есть большой прямоугольный камень с ровными гранями. Его земляки добавляют, что на реке с говорящим названием Сейда (сейдами северные народы именуют священные камни) священных камней-мегалитов еще больше. Называют и еще одну реку, на берегах которой мегалиты больших размеров, но «туда лучше не ходить, еще никто оттуда не возвращался».

Похоже на сказки. Почему не возвращались? А кто же тогда рассказывал? Стоит ли всему этому верить?.. Чему-то верить можно. К примеру, тому, что даже при примитивной технологии здешние народы могли сложить сооружение из прямоугольных камней.

Случайно уронил один большой продолговатый камень на другой. И один из камней раскололся, оставив на сколе… ровную длинную грань. При беглом взгляде она казалась обработанной вручную. Значит, сделать из здешних камней прямоугольники несложно!

Да и, кроме того, кто сказал, что делали это с помощью примитивной технологии? В этой части республики народ коми проживает всего-то 200 лет, полтысячелетия здесь живут ненцы. А раньше?..

— Так вы дошли до мегалитов или нет? Видели ли их?

— Видели только издали в дождь и через реку.

Когда до 7-метрового «кольца» оставалось совсем немного, дорогу нам преградила вода. Надо было переправляться по пояс в ледяной воде, причем горное течение можно было преодолеть только с веревкой.

И когда мы уже почти решились на эту авантюру, догадались промерить уровень воды. Он рос с каждым часом, — в горах который день не прекращались дожди.

Рискни мы перейти на ту сторону, и обратный путь был бы отрезан. И еще одной легендой о мегалитах, которые «никого не выпускают», было бы больше.