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Загадка «Канделябра Паракаса»

12.01.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Загадка "Канделябра Паракаса"

Наши предки оставили после себя великое множество материальных следов, но не каждому из них удаётся найти объяснение. Как бы ни бились исследователи, некоторые явления так и остались неразрешимыми загадками. 
Вот один из примеров …
Загадка "Канделябра Паракаса"
Геоглифы – это гигантские изображения, нанесенные на поверхность Земли. Вероятно, самым известным из геоглифов являются линии в пустыне Наска (Линии Наски). Однако всего в двухстах километрах от плато Наска можно увидеть еще более загадочный пример геоглифа.
Канделябр Паракаса (или Андский Канделябр) – гигантский трезубец, нарисованный на поверхности прибрежной скалы в бухте Писко, размером около 180 метров. Несмотря на близкое соседство с Линиями Наска, этот геоглиф скорее всего не был создан народом Наска. Древняя гончарная мастерская, обнаруженная неподалеку, относящаяся к периоду около 200 года до нашей эры, указывает на то, что вероятно авторство принадлежит культуре Паракас.
Загадка "Канделябра Паракаса"
Некоторые признаки свидетельствуют о религиозном характере геоглифа, кроме того, местные жители считают его элементом культа божества Виракоч, древнего бога-творца. Другие источники предполагают более практическое назначение трезубца. Канделябр врезан в стену холма. Угол наклона и гигантский размер означают, что он был виден с огромной дистанции, что-то около 20 километров от берега. Это убедило некоторых исследователей в том, что он использовался как своего рода маяк для мореплавателей.
Загадка "Канделябра Паракаса"
Пустыня Наска, огромный участок земли, буквально испещренный громадными фигурами, вырезанными на поверхности земли. Множество ученых, и по ныне не могут прийти к единому мнению, какой смысл несут в себе начертанные изображения колоссальных размеров. Кто их нанес на поверхности Земли, и для чего.
Как считали ученые, точно выверенные прямые линии, треугольники и трапеции, — выполнила в перуанской пустыне локальная индейская культура, существовавшая в древности. Она же нарисовала в этих местах фигуры обезьян и пауков, медведя и птицы, и «Канделябр Паракаса” — и все это огромных размеров, когда увидеть, и понять, что изображено можно рассмотреть только с высоты.
Как считает английский астроном Д. Хокинс, занимавшийся изучением рисунков в пустыне Наска, — на их выполнение древние индейцы должны были затратить что-то около 100 тысяч человеко-лет. Вызывает интерес и другое, проделана огромнейшая работа, на поверхности планеты начертаны громадные по размеру рисунки,-однако в легендах индейцев, о столь масштабных и трудоемких работах не упоминается, молчат об этом и испанские хроники.,
Предположений о происхождении древних артефактов множество, и со временем одни из них так и остаются легендой.
Загадка "Канделябра Паракаса"
Если посмотреть на Андский Трезубец на карте Google Maps, то в это верится с трудом — Канделябр Паракаса указывает с севера на юг, лишь чуть отклоняясь к востоку в сторону Наска, но этого отклонения маловато… В GoogleMaps используется проекции Меркартора на сферу. Но, даже с учётом этих искажений, которые около экватора и так небольшие, как-то не получается увидеть, что канделябр указывает на Наска…
Считается, что Канделябр Паракаса был создан представителями Паракасской археологической культуры, потомком которой является культура Наска.
Загадка "Канделябра Паракаса"
Загадка "Канделябра Паракаса"
Загадка "Канделябра Паракаса"

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Метки:  «Канделябра, Загадка, Паракаса»

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