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Травоядные динозавры ели мясо
12.01.2018 Что от нас скрывали
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Несмотря на репутацию строго травоядных животных, некоторые гигантские динозавры ели также и ракообразных. Об этом сообщается в новом палеонтологическом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports. Ученые обнаружили кусочки панцирей ракообразных животных в окаменевших испражнениях динозавров.
«Мы не отрицаем, что эти динозавры были травоядными, но диета динозавров была более разнообразной, чем принято считать», — рассказала Карен Чин, одна из авторов исследования и куратор отдела палеонтологии Музея естественной истории Колорадского университета в Болдере.
Судя по всему, диета большинства динозавров была разнообразной. Жевательные зубы и широкие челюсти найденных окаменелостей свидетельствуют, что древние ящеры питались листвой. В то же время, следы укусов на костях других животных указывают и на склонность к хищничеству. Строение тела динозавров позволяло им питаться листвой на довольно высоком уровне — примерно на уровне жирафа. Но все же, ценных данных о диете динозавров очень мало, так как окаменелые остатки содержимого желудка этих животных встречаются крайне редко.
Чтобы восполнить пробелы в знаниях, палеонтологи сравнили травоядных динозавров с современными крупными травоядными животными — слонами и бегемотами. Слоны питаются только фруктами и травой, бегемоты также долгое время считались исключительно травоядными. Однако в 2015 году в ходе исследования одной популяции бегемотов в Замбии выяснилось, что эти гиганты не брезгуют кенгуру, фламинго и другими птицами и более мелкими зверьками.
Карен Чин называет окаменелые испражнения динозавров особым термином — копролиты. В штате Юта Чин обнаружила как небольшие копролиты, так и останки «общественной уборной» — большого скопления копролитов, слишком большого для одного животного. В штате Монтана объем некоторых копролитов был равен семи литрам — объем одного испражнения слона.
Однажды Чин обнаружила в копролитах кусочки дерева. Ученый предположила, что динозавры могли ошибочно укусить кору деревьев, пытаясь достать листву или орехи, ведь древесина не очень питательна. Однако древесины в копролитах было слишком много: тогда Чин предположила, что динозавры ели мягкую гнилую древесину. Чин продолжила поиски гнилой древесины в копролитах динозавров, но наткнулась на что-то более интересное. Сначала Чн предположила, что это яичная скорлупа. В ходе анализа копролитов выяснилось, что необычные частицы — не скорлупа, а кусочки раковин ракообразных. Точно сказать, что это были за животные, нельзя. Возможно, наземные аналоги современных лангустов или морских крабов, только более крупные.
Почему травоядные ящеры вдруг предпочли ракообразных животных — неясно. Карен Чин, предположила три версии. Согласно первой, динозавры действительно были очень глупыми неразборчивыми созданиями. Вторая версия, напротив, предполагает высокую избирательность динозавров. Третья и самая вероятная версия более сложная: вероятно, ракообразные животные обитали в гнилых деревьях на пастбищах динозавров. При этом, Чин исключает возможность того, что динозавры проглатывали ракообразных случайно. Размер ракообразных был равен 20–60 процентам размера пасти динозавров, проглотить такое по ошибке невозможно. Как одно из объяснений, Чин предположила, что динозавры охотились на ракообразных в период размножения. Травоядные птицы включают в свою диету больше кальция перед откладкой яиц. :
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