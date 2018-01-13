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Метеорный дождь Эта-Акварид начнется 19 апреля

13.01.2018 Части света   Нет комментариев

Метеорный дождь Эта-Акварид начнется 19 апреля

В апреле-мае в ночном небе традиционно появятся Эта-Аквариды. Этот
метеорный поток связан с кометой Галлея. Он получил свое имя потому, что
его радиант располагается в созвездии Водолея.

:

Метеорный дождь Эта-Акварид начнется 19 апреля. Его активность продлится
до 28 мая. Лучшие дни для наблюдения за падением звезд — 5-7 мая, когда
Луна будет находиться в новой фазе, а небо будет темнее обычного, что
позволит увидеть от 10 до 30 метеоров в час.

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Метки:  апреля, метеорный, начнется, Эта-Акварид

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