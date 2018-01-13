Первая экзопланета была открыта еще в 1917 году

Ученый обнаружил первое в истории доказательство наличия планеты вне Солнечной системы на астрономической стеклянной пластине, находящейся в коллекции Института Карнеги. Работа Фарихи посвящена падению экзопланет на белые карлики, что приводит к их насыщению тяжелыми элементами, характерными для каменистых планет.

Астроном искал в архивах спектры звезды Ван Маанена, открытую впервые в 1917 году нидерландско-американским астрономом Адрианом ван Мааненом. На старых спектрографических снимках ученый обнаружил линии поглощения кальция, которые (в современной интерпретации) указывают на наличие вокруг звезды экзопланеты или диска из ее обломков.

По мнению Фарихи, о прямом открытии экзопланеты вблизи звезды Ван Маанена в 1917 году говорить нельзя. Но в случае, если бы астрономы правильно интерпретировали полученные в то время наблюдательные данные, они смогли бы провести подробный анализ и заключить о наличии вокруг белого карлика диска из обломков экзопланеты. Архивы Обсерваторий Карнеги в настоящее время включают в себя более 250 тысяч астрономических пластин из трех обсерваторий: Маунт-Вилсон (где и была обнаружена заезда Ван Маанена), Паломар и Лас-Кампанас. По мнению экспертов, детальный анализ старых снимков может привести к обнаружению новых ранее сделанных открытий. Первые экзопланеты были открыты в конце 1980-х годах, тогда как подтверждение их существования — через несколько лет.