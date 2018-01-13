Тайна происхождения Пояса астероидов

Пояс астероидов располагается между орбитами Марса и Юпитера. Он состоит из астероидов и малых планет, формирующих диск вокруг Солнца. Он также служит своего рода разделительной линией между каменистыми планетами внутренней части Солнечной системы и газовыми гигантами внешней ее части. Согласно современной теории Пояс астероидов был однажды гораздо более густонаселенным, однако гравитационное притяжение Юпитера вытолкнуло примерно 99 процентов материала Пояса астероидов во внешнюю часть Солнечной системы и за ее пределы. Астрономы также считают, что гравитация Юпитера не позволила материалу Пояса астероидов сливаться в более крупные планеты. В этой новой работе исследователи предлагают совершенно иную версию происхождения Пояса астероидов – согласно которой изначально на месте Астероидного пояса располагалось пустое пространство, заполнявшееся затем постепенно материалом, поступающим со стороны планет внутренней и внешней частей Солнечной системы.

Рэймонд и Изидоро заметили, что астероиды, расположенные ближе к каменистым планетам (называемые астероидами класса S), имеют тенденцию содержать силикаты, характерные для вещества планет внутренней части Солнечной системы. Напротив, астероиды Пояса астероидов, расположенные со стороны газовых гигантов (астероиды класса C) содержат больше углерода, характерного для материала газовых гигантов. Это, говорят исследователи, свидетельствует о том, что астероиды формировались из материала планет, выбрасываемого в Пояс астероидов в ходе эволюции нашей планетной системы.

Для проверки своей гипотезы исследователи построили компьютерную модель, имитирующую раннюю Солнечную систему, где место нынешнего Пояса астероидов было оставлено пустым. Моделирование показало, что формирование диска, напоминающего нынешний Пояс астероидов, из материала планет внешней и внутренней частей Солнечной системы оказывается возможным. Для дальнейшей проверки своей гипотезы Рэймонд и Изидоро планируют дополнительные исследования.



Пояс астероидов — область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, являющаяся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно неправильной формы, называемых астероидами или малыми планетами.

Эту область также часто называют главным поясом астероидов или просто главным поясом, подчёркивая тем самым её отличие от других подобных областей скопления малых планет, таких как пояс Койпера за орбитой Нептуна, а также скопления объектов рассеянного диска и облака Оорта.

Суммарная масса главного пояса равна примерно 4 % массы Луны, больше половины её сосредоточено в четырёх крупнейших объектах: Церера, Веста, Паллада и Гигея. Их средний диаметр составляет более 400 км, а самый крупный из них, Церера, единственная в главном поясе карликовая планета, имеет диаметр более 950 км, и её масса вдвое превышает суммарную массу Паллады и Весты. Но большинство астероидов, которых насчитывается несколько миллионов, значительно меньше, вплоть до нескольких десятков метров. При этом астероиды настолько сильно рассеяны в данной области космического пространства, что ни один космический аппарат, пролетавший через эту область, не был повреждён ими.