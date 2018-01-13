Воду на Луне создает солнечный ветер

В XVII веке астрономы обнаружили на Луне моря. И хотя Море Спокойствия и даже Океан Бурь оказались просто формами рельефа, вода на спутнике Земли действительно есть. Кстати говоря, есть она и на Марсе, а Ганимед – тот попросту состоит из водного льда (и... Подробнее