Астрономы обнаружили абсолютно черную планету

Исследователи выяснили, что альбедо WASP-12b составляет 0,064, что в 2 раза меньше, чем у Луны, альбедо которой – 0,12. Таким образом эта экзопланета оказалась темнее свежеуложенного асфальта.

WASP-12b обращается вокруг солнцеподобной звезды WASP-12A, расположенной на расстоянии около 1,4 тыс. световых лет от Земли. Экзопланета была обнаружена в 2008 году. Ее радиус почти в два раза больше радиуса Юпитера. Один оборот вокруг звезды экзопланета совершает за один день. WASP-12b классифицируется как горячий юпитер. Поскольку планета испытывает сильное гравитационное влияние своей звезды, она имеет яйцевидную форму. Температура на освещенной звездой стороне составляет 2,6 тыс. градусов Цельсия.

Ученые полагают, что малое альбедо объясняется высокой температурой планеты. Если в случае с другими темными планетами можно было предположить, что они окутаны облаками и щелочными металлами, способствующими поглощению света, то в случае с WASP-12b дело обстоит по-другому, поскольку эта планета слишком горяча для образования облаков. А с щелочными металлами происходила бы ионизация.

Ученые полагают, что необычная отражательная способность WASP-12b связана с тем, что атмосфера этой планеты больше похожа на атмосферу небольшой звезды, чем на атмосферу планеты. Атмосфера WASP-12b, вероятно, состоит из атомарного водорода и гелия.

WASP-12b – вторая планета, у которой удалось измерить альбедо. Первой стал еще один горячий юпитер HD 189733b.