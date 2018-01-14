Два похожих НЛО сфотографировали над Бразилией и Сент-Люсией

Интересно так же то, что по словам очевидцев в Бразилии после появления НЛО через 15 минут был замечен вертолет ВВС круживших в том районе где наблюдали НЛО, а через 20 минут после появления НЛО над Сент-Люсией в этом районе появился военный вертолет.



НЛО над Гоянией, Бразилия 23 сентября 2017.

Гояния — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Гояс. Составная часть мезорегиона Центр штата Гойас. Находится в составе крупной городской агломерации Агломерация Гояния. Входит в экономико-статистический микрорегион Гояния.

Очевидец сделавший фотографию в этот момент находился на балконе своей квартиры в многоэтажном доме. Его внимание привлек странный объект в небе.



НЛО над Сент — Люсия 24 сентября 2017.

Сент-Люсия — островное государство, расположенное на одноимённом острове в Наветренных островах Вест-Индии между островами Сент-Винсент и Мартиника.

Очевидец находилась на отдыхе в Сент — Люсии, когда когда решила выйти на балкон , чтобы сделать фотографии заката. Просматривая сделанный снимки она обнаружила на них странный объект.