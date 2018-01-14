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НЛО попал в кадр во время репортажа о землетрясении в Мексике
14.01.2018 НЛО
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Разрушительное землетрясение, которое недавно произошло в Мексике, привлекло внимание инопланетян — считают уфологи, которые обнаружили НЛО на записи репортажа, посвященного стихийному бедствию. Та самая видеозапись прикреплена ниже на странице.
Когда телевидение Мексики транслировало репортаж из разрушенного интенсивными подземными толчками города Пуэбла, на экранах тысяч телезрителей мелькнуло нечто, представляющее собой неопознанный летающий объект.
НЛО просто спустился с неба и оказался в кадре, зависнув на одном месте. Уфологи, присутствовавшие в числе телезрителей, ахнули.
«Это инопланетяне! Ну а кто еще может летать вот так? Очевидно, они заинтересовались разрушениями, спровоцированными землетрясением. Теперь они наверняка планируют разрабатывать сейсмическое оружие, чтобы использовать его против землян в надвигающейся войне. Мы все умрем!», — говорят уфологи, склонные к панике.
Их коллеги, рассуждающие более спокойно, в свою очередь заявляют, что пришельцы могли быть настроены и не агрессивно — может быть они хотели помочь. И может быть даже каким-то образом помогли.
Люди, далекие от размышлений об инопланетянах, говорят, что это просто дрон, при помощи которого снимали какой-нибудь другой репортаж.
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