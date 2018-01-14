Реклама

Gallery

1383379025_thumb_kak-razmnozhayutsya-inoplanetyane 1391457062_thumb_izumrudnoe-proklyatie_2 1394566921_thumb_posle-ubiiystva-zhirafa-v-danii-na-glazah-u-deteiy-raschlenili-volka 1394821802_thumb_bylo-li-stolknovenie-zemli-s-bol-shim-nebesnym-telom-12-000-let-nazad 1397002501_thumb_luchshie-fotografii-astronomov-lyubiteleiy-2013 1395771121_Naiydena-oblast-mozga-otvetstvennaya-za-prinyatie-resheniiy_1 1396138503_thumb_Krasota-marsianskogo-kratera_3 1401277502_thumb_Dvorec-ne-pohozhiiy-ni-na-chto_2

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

НЛО попал в кадр во время репортажа о землетрясении в Мексике

14.01.2018 НЛО   Нет комментариев

НЛО попал в кадр во время репортажа о землетрясении в Мексике

Разрушительное землетрясение, которое недавно произошло в Мексике, привлекло внимание инопланетян — считают уфологи, которые обнаружили НЛО на записи репортажа, посвященного стихийному бедствию. Та самая видеозапись прикреплена ниже на странице. 
Когда телевидение Мексики транслировало репортаж из разрушенного интенсивными подземными толчками города Пуэбла, на экранах тысяч телезрителей мелькнуло нечто, представляющее собой неопознанный летающий объект.
НЛО просто спустился с неба и оказался в кадре, зависнув на одном месте. Уфологи, присутствовавшие в числе телезрителей, ахнули.
«Это инопланетяне! Ну а кто еще может летать вот так? Очевидно, они заинтересовались разрушениями, спровоцированными землетрясением. Теперь они наверняка планируют разрабатывать сейсмическое оружие, чтобы использовать его против землян в надвигающейся войне. Мы все умрем!», — говорят уфологи, склонные к панике.
Их коллеги, рассуждающие более спокойно, в свою очередь заявляют, что пришельцы могли быть настроены и не агрессивно — может быть они хотели помочь. И может быть даже каким-то образом помогли.
Люди, далекие от размышлений об инопланетянах, говорят, что это просто дрон, при помощи которого снимали какой-нибудь другой репортаж.
 

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  землетрясении, Мексике, репортажа

Похожие сообщения:

?>