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В Китае экстренно прооперировали мужчину, засунувшего себе в анус двух живых рыб

14.01.2018 Новости   Нет комментариев

В одну из больниц на юге Китая "Скорая" доставила  мужчину, стонущего от сильной боли в животе.

Как выяснилось позже, после того как китаец употребил накануне много алкоголя, ему захотелось испытать необычных ощущений и он где-то достал двух живых рыб вида Амурский вьюн (Misgurnus anguillicaudatus), которые часто используются в блюдах китайской кухни, и засунул их себе в анус.



О происшествии сообщает Daily Mail со ссылкой на китайский сайт Huanqui.

Рыбы внезапно прорвались дальше, чем он ожидал, и оказались у него в кишечнике. На следующее утро у мужчины поднялась высокая температура и в животе начались сильные боли. Он вызвал "Скорую" и его привезли в больницу, где у него помимо болей зафиксировали низкое кровяное давление.

После рентгена, который выявил инородное тело внутри брюшной полости, мужчине провели экстренную операцию и извлекли из кишечника одну уже мертвую рыбу длиной около 15 сантиметров.  

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В Китае экстренно прооперировали мужчину, засунувшего себе в анус двух живых рыб

Но куда делась вторая рыба? Хирурги осмотрели кишку и обнаружили отверстие в стенке. Сильные боли были вызваны тем, что одна из рыб, оставаясь в живых, прорвала кишку и начала перемещение внутри живота, поднимаясь кверху. Ее тоже обнаружили и извлекли, рыбка оказалась немного короче первой.

Хирурги заявили, что еще немного промедления и вторая рыба достигла бы важных внутренних органов и могла повредить их, у пациента развился бы септический шок, что привело бы к его смерти. Нет, это не сюжет фильма ужасов, а суровая реальность.

Амурский вьюн

В Китае экстренно прооперировали мужчину, засунувшего себе в анус двух живых рыб

Но даже всего сутки с живыми рыбами внутри сильно ухудшили здоровье мужчины и после операции его положили в реанимационное отделение, так как у него внутри все-таки началось инфекционное заражение.

По словам врачей, такое происшествие впервые в их практике.





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Метки:  засунувшего, мужчину, прооперировали, экстренно

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