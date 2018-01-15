Почему у листьев разные размеры и формы?

Жизнь на нашей голубой планетке кажется безопасной, пока мы не узнаем, что прячется в глубинах космоса.Жизнь на нашей голубой планетке кажется безопасной, пока мы не узнаем, что прячется в глубинах космоса. Высокоэнергетическая вспышка на солнце Наше... Подробнее