Китай займётся исследованием Луны

«Запуск спутника зондирования планируют осуществить на тяжёлой ракете «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань. Основная цель миссии «Чанъэ-5» — осуществить забор лунного грунта и доставить образцы на Землю», — рассказал Синьхуа руководитель китайской программы лунных исследований Оуян Цзыюань.

Он отметил, что во время тестирования аппарата неполадок не выявлено, но зонду предстоит пройти ещё много проверок.

Цзыюань также напомнил, что космическая программа Китая продолжает набирать обороты. В следующем, 2018 году «Чанъэ-4», ещё одна китайская автоматическая станция, совершит посадку на обратной стороне Луны. Станция «Чанъэ-4» состоит из стационарного модуля и лунохода. Её предшественник, «Чанъэ-3», прибыл на Луну в 2013 году, но быстро вышел из строя.