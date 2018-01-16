-
Как не надо снимать НЛО
16.01.2018 НЛО
-
Если вы твердо решили стать «охотником за НЛО», то не спешите хватать камеру и снимать небо направив ее прямо на Солнце. Не говоря уже о том, что направляя объектив камеры непосредственно на Солнце вы можете испортить объектив попросту сжечь матрицу, вдобавок в этом случае любая камера дает блик, который затем очень многие очевидцы присылают с пометкой «Я снял НЛО».
Таких фотографий и видео в отчетах о наблюдении НЛО порядка 40%. В связи с этим наш вам совет — не стоит портить камеру снимая напротив Солнца, так вы НЛО точно не поймаете. Лучше снимать так, что бы Солнце было за кадром.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии