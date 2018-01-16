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НЛО и молнии

16.01.2018 НЛО   Нет комментариев

НЛО и молнии

НЛО имеют продвинутые технологии, мешающие их визуальному обнаружению наблюдателей с земли и даже с помощью радаров, но неоднократно наблюдалось, что во время сильной грозовой активности, удары молний зачастую притягиваются к НЛО тем самым лишая их маскировки.
НЛО и молнии

НЛО и молнии

НЛО и молнии

:

НЛО и молнии

НЛО и молнии

НЛО и молнии

НЛО и молнии

НЛО и молнии

НЛО и молнии

Последний такой задокументированный случай, удалось запечатлеть Светлане Тюленевой из Москвы во время сильной грозы 27 июля 2015 года в период времени между 20 ч. 45 мин — 21 ч . 17 мин.

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Метки:  молнии

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