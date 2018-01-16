Реклама

Gallery

1383126842_s-prishel-cami-li-obshayutsya-kontaktery_2 1383790862_thumb_nlo-pohozhiiy-na-ognennuyu-meduzu-protaranil-vetrogenerator-v-anglii London Olympics Opening Ceremony 1394568002_navodnenie-podstupilo-k-londonu 1397251802_thumb_shamash-vavilonskiiy-bog-solnca_3 1404241561_velosiped-iz-proshlogo 1405232463_vzlet-i-padenie-skaiyleb-edinstvennoiy-amerikanskoiy-orbital-noiy-stancii_7 1398788284_Voiyna-kotoruyu-ne-zametili_2

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

В Уганде колдуны приносят детей в жертву пытаясь вызвать дождь

16.01.2018 Интересное в мире   Нет комментариев

В Уганде колдуны приносят детей в жертву пытаясь вызвать дождь

Африканская страна Уганда переживает сильнейшую за последние полвека засуху. Более чем полутора миллионам людей грозит голод. При этом многие местные жители верят, что дождь приносят с собой духи.

:

Чтобы вызвать его и спасти страну от засухи, колдуны Уганды приносят в жертву детей.

Только в сентябре правоохранительные органы страны задержали 44 подозреваемых в совершении ритуальных убийств. Причем, один из них уже сознался в восьми эпизодах.

Для Уганды такие «жертвы» – не редкость. Так, в 2015 году были найдены останки семи детей и шести взрослых, а в 2016-м – семи детей и двух взрослых. У них отсутствовали уши, зубы, губы и гениталии.

В полиции полагают, что на самом деле ритуальных убийств совершается в Уганде гораздо больше, но не все тела были найдены.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  вызвать, жертву, колдуны, приносят, пытаясь, Уганде

Похожие сообщения:

?>