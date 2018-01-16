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В Уганде колдуны приносят детей в жертву пытаясь вызвать дождь
16.01.2018 Интересное в мире
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Африканская страна Уганда переживает сильнейшую за последние полвека засуху. Более чем полутора миллионам людей грозит голод. При этом многие местные жители верят, что дождь приносят с собой духи. :
Чтобы вызвать его и спасти страну от засухи, колдуны Уганды приносят в жертву детей.
Только в сентябре правоохранительные органы страны задержали 44 подозреваемых в совершении ритуальных убийств. Причем, один из них уже сознался в восьми эпизодах.
Для Уганды такие «жертвы» – не редкость. Так, в 2015 году были найдены останки семи детей и шести взрослых, а в 2016-м – семи детей и двух взрослых. У них отсутствовали уши, зубы, губы и гениталии.
В полиции полагают, что на самом деле ритуальных убийств совершается в Уганде гораздо больше, но не все тела были найдены.
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