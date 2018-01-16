В Уганде колдуны приносят детей в жертву пытаясь вызвать дождь

Чтобы вызвать его и спасти страну от засухи, колдуны Уганды приносят в жертву детей.

Только в сентябре правоохранительные органы страны задержали 44 подозреваемых в совершении ритуальных убийств. Причем, один из них уже сознался в восьми эпизодах.

Для Уганды такие «жертвы» – не редкость. Так, в 2015 году были найдены останки семи детей и шести взрослых, а в 2016-м – семи детей и двух взрослых. У них отсутствовали уши, зубы, губы и гениталии.

В полиции полагают, что на самом деле ритуальных убийств совершается в Уганде гораздо больше, но не все тела были найдены.