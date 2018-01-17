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Джакарта ушла под воду после сильных ливней
17.01.2018 Интересное в мире
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Сильный дождь в среду утром вызвал наводнение в индонезийской столице. Местами уровень воды достиг 40 см.
Движение транспорта в Джакарте было практически парализовано. Местная река вышла из берегов, затопив многие дороги. Автомобили двигались по улицам со скоростью около 10 км/ч.
Сезон дождей в Индонезии длится с октября до конца марта. Наводнения, вызванные обильными осадками, приводят к многочисленным жертвам. :
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